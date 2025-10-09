Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је у септембру и октобру 1995. године српски народ из 13 западнокрајишких општина доживио страдање и егзодус библијских размјера, када је убијено је 2.214 Срба, док је више од 120.000 људи насилно протјерано са својих вјековних огњишта.
"Мајке су остале без синова, дјеца без очева, док су цијела насеља нестала у пламену, а куће су претходно опљачкане. Ово није била само војна операција, већ очигледан примјер покушаја затирања сваког трага српског постојања на том простору, брисања сјећања на наш народ, нашу вјеру и нашу историју. Али, нису успјели", истакао је Додик за Срну поводом обиљежавања 30 година од агресије здружених снага Хрватске војске, ХВО-а и такозване Армије БиХ, потпомогнуте дејствима НАТО-а на 13 западнокрајишких општина у септембру и октобру 1995. године.
И што је најгоре, додао је он, слична судбина у протеклом грађанском рату у БиХ задесила је и сарајевске Србе, и то су сигурно два најтрагичнија догађаја у новијој српској историји.
Он је рекао да иако протјерани са својих огњишта у овим плански осмишљеним и организованим етничким чишћењима, и расути по градовима Републике Српске, Србије па даље по цијелом свијету, никада нису заборавили ко су, шта су и одакле су.
"Њихова патња и њихова тишина веће су од сваке пресуде, јер у њима живи истина коју ће поносно да преносе својим покољењима. И зато, данас, када обиљежавамо 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина не говоримо само о прошлости, говоримо о завјету да ћемо памтити, да ћемо бити достојни њихове жртве, и да ћемо чувати Републику Српску коју су они бранили у крви и сузама.
Сјећање на њих није само дан у календару, већ дио нашег бића, нашег постојања, дио наше слободе и нашег идентитета. Док постоји Српска, постојаће и остаће сјећање на западну Крајину, на бол, на понос и на неугашену вјеру у живот", нагласио је предсједник Додик.
Он је навео да је агресија на западнокрајишке општине Републике Српске: Грахово, Гламоч, Купрес, Шипово, Србобран, Јајце, Рипач, Дрвар, Петровац, Кључ, Крупа на Уни, Сански Мост и Мркоњић Град изведена уз директну подршку и логистику НАТО снага и хрватске војске, била планска и координисана акција с циљем елиминисања Срба из западног дијела Републике Српске.
"Колоне избјеглица дуге десетинама километара кретале су се према Бањалуци и даље, остављајући за собом запаљене куће, порушене цркве и оскрнављена српска гробља. Старци и болесни, који нису могли да побјегну, остали су да свједоче о злочинима који до данас нису добили правду. Многи су убијени на прагу својих кућа, а њихова тијела пронађена су годинама касније у масовним гробницама.
Најстравичнији примјер злочина догодио се у Мркоњић Граду, гдје је послије повратка српске војске пронађено 181 тијело српских заробљеника мучених, злостављаних и погубљених. То је био само један од доказа планског уништења и мржње према српском становништву", рекао је Додик.
Он је подсјетио да злочин над Србима западне Крајине никада није процесуиран ни у Хагу, нити пред судовима у Федерацији БиХ или Судом БиХ.
"Умјесто признања, кајања, казне, у тим назови правосудним институцијама и данас се, као и обично када је ријеч о злочинима над Србима, ћути, а породице погинулих и расељених Срба већ три деценије траже правду која им је ускраћена.
Нико није одговарао за страдање нашег народа, што показује да правда међународних и домаћих правосудних институција важи само када треба осудити Србе. Зато је наша дужност да сами чувамо истину и да је преносимо новим генерацијама. Зато је дужност свих институција Републике Српске да чувају истину о тим данима и да не дозволе да се патња западнокрајишких Срба заборави", нагласио је Додик.
Он је истакао да је сваки живот изгубљен у тој агресији уткан у темеље Српске, и због њих српски народ у Републици Српској мора бити јединствен, свјестан да слобода и мир нису добијени на поклон, већ су плаћени крвљу многобројних српских жртава.
"Сјећање на све наше жртве није само емотивна обавеза и дужност. То је завјет Републике Српске да никада неће поклекнути пред лажима, притисцима, санкцијама и неправдом. Због њих, али и будућих покољења морамо чувати Републику Српску и бранити њене институције", поручио је предсједник Српске Милорад Додик.
У Мркоњић Граду сутра ће бити обиљежено 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина и злочина над 2.214 српских цивила и војника који су починили припадници хрватских оружаних снага и такозване Армије БиХ за које, упркос бројним доказима, нико није адекватно кажњен.
