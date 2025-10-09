Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

Извор:
Амерички глумац Рон Дин, познат по бројним улогама детектива и агената у филмовима и серијама, преминуо је у 87. години.
Вијест о његовој смрти, која се догодила 5. октобра, потврдила је његова животна сапутница Меги Неф у емотивној поруци за магазин Variety.
"Издахнуо је тачно у 16 часова, након што је поздравио своје вољене сестре. Борио се као ратник само да би их још једном видио. Када смо остали сами, држала сам га за руку и рекла му да може да се пусти. Погледао ме је с повјерењем и отишао мирно. Био је то дубок и достојанствен опроштај. Јак човјек - до самог краја", поручила је Неф.
Рон Дин је рођен 15. августа 1938. године у Чикагу, а глумачку каријеру започео је средином седамдесетих. Прву већу улогу остварио је 1983. у филму "Risky Business" уз Тома Круза. Двије године касније појавио се у култном филму "Клуб раноранилаца" редитеља Џона Хјуса, гдје је тумачио оца лика ког је играо Емилио Естевез.
Публика га памти и по улогама у остварењима као што су Боја новца (Мартин Скорсезе, 1986), Нико (1988), Без заједничког језика (1986) уз Тома Хенкса и Џекија Глисона, те у The Dark Knight (2008) Кристофера Нолана, гдје је играо детектива Вуерца.
Дин је глумио и у познатом трилеру Бјекство (1993) уз Харисон Форда и Томија Лија Џонса, као и у филму Клијент (1994) Џоела Шумахера.
Поред филмских остварења, имао је и богату телевизијску каријеру - појављивао се у серијама "Убиство, написала је", "Карен Сиско", "Неријешени злочини" и "ЕР - Хитна служба", пише Телеграф.
