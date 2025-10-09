Logo

Популарна глумица умрла након бициклистичке несреће

Извор:

Б92

09.10.2025

16:37

Популарна глумица умрла након бициклистичке несреће
Фото: Pixabay

Глумица Ванда Перделвиц преминула је у 41. години једној клиници у Хамбургу након бициклистичке несреће коју је доживела 28. септембра.

Она је возила вицикл у хамбуршком дијелу града Rotherbaum, када је испред ње стао Форд Трансит да би путнику на сувозачком мјесту (28) омогућио да изађе.

Ванда је ударила у отворена врата аутомобила, пала и задобила животно опасне повреде главе.

Тренутно није познато да ли је носила кацигу. Превезена је колима хитне помоћи у болницу.

Тамо је подлегла повредама. То је потврдио Билд из окружења глумице.

силовање-насиље над женама

Регион

Хрват провалио дјевојци у стан и силовао је, пријети му дуга робија

Ванда Перделвиц потиче из умјетничке породице. Њена мајка, Хајдрун, била је глумица и стални члан ансамбла у Дојчес театру у Берлину 24 године.

Њен отац, Рајнхард Хелман (80), радио је као редитељ и глумац на бројним позорницама.

Ванда је дебитовала пред камером са 16 година, касније је студирала глуму у Ростоку, а потом се бавила страственом позоришном каријером, укључујући наступе у позоришту Максим Горки у Берлину, Дојчес театру и Шаушпилу у Есену.

Иза себе је оставила шестогодишњег сина, пише Б92.

