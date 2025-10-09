Популарна глумица умрла након бициклистичке несреће

Извор:
Глумица Ванда Перделвиц преминула је у 41. години једној клиници у Хамбургу након бициклистичке несреће коју је доживела 28. септембра.
Она је возила вицикл у хамбуршком дијелу града Rotherbaum, када је испред ње стао Форд Трансит да би путнику на сувозачком мјесту (28) омогућио да изађе.
Ванда је ударила у отворена врата аутомобила, пала и задобила животно опасне повреде главе.
Тренутно није познато да ли је носила кацигу. Превезена је колима хитне помоћи у болницу.
Тамо је подлегла повредама. То је потврдио Билд из окружења глумице.
Ванда Перделвиц потиче из умјетничке породице. Њена мајка, Хајдрун, била је глумица и стални члан ансамбла у Дојчес театру у Берлину 24 године.
Њен отац, Рајнхард Хелман (80), радио је као редитељ и глумац на бројним позорницама.
Ванда је дебитовала пред камером са 16 година, касније је студирала глуму у Ростоку, а потом се бавила страственом позоришном каријером, укључујући наступе у позоришту Максим Горки у Берлину, Дојчес театру и Шаушпилу у Есену.
Иза себе је оставила шестогодишњег сина, пише Б92.
