Хрват провалио дјевојци у стан и силовао је, пријети му дуга робија

Извор:
Вечерњи.хр
09.10.2025
16:33
Коментари:0
Жупанијско државно тужилаштво подигло је оптужницу против 21-годишњег мушкарца с подручја Бјеловара због сумње да је 11. јуна ове године у околини града починио казнено дјело силовања.
Према наводима из оптужнице, младић је рано ујутро непозван дошао у кућу у којој се дјевојка налазила сама. Пришао јој је с леђа, те је напао.
Током испитивања у државном тужилаштву, бранио се шутњом, наводећи како је однос био добровољан.
Дјевојка је након напада успјела позвати помоћ, а полиција је убрзо ухапсила осумњиченог 21-годишњака.
Тенис
Новак Ђоковић отворио душу послије побједе
Током испитивања у државном тужилаштву, бранио се шутњом, наводећи како је однос био добровољан. Оптужница га терети за казнено дјело силовања, за које је предвиђена вишегодишња затворска казна, пише Вечерњи.
Најновије
Најчитаније
18
22
18
12
18
11
18
06
18
00
Тренутно на програму