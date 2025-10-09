Logo

Хрват провалио дјевојци у стан и силовао је, пријети му дуга робија

Фото: Pixabay

Жупанијско државно тужилаштво подигло је оптужницу против 21-годишњег мушкарца с подручја Бјеловара због сумње да је 11. јуна ове године у околини града починио казнено дјело силовања.

Према наводима из оптужнице, младић је рано ујутро непозван дошао у кућу у којој се дјевојка налазила сама. Пришао јој је с леђа, те је напао.

Током испитивања у државном тужилаштву, бранио се шутњом, наводећи како је однос био добровољан.

Дјевојка је након напада успјела позвати помоћ, а полиција је убрзо ухапсила осумњиченог 21-годишњака.

Током испитивања у државном тужилаштву, бранио се шутњом, наводећи како је однос био добровољан. Оптужница га терети за казнено дјело силовања, за које је предвиђена вишегодишња затворска казна, пише Вечерњи.

