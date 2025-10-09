Јанаф престао слати нафту Србији

Извор:
ЈАНАФ се огласио након што су на снагу ступиле америчке санкције Нафтној индустрији Србије (НИС).
"Јанаф располаже информацијом како компанија НИС није исходила лиценцу потребну за наставак извршавања Уговора о транспорту сирове нафте, чиме од 8. октобра 2025. године престаје могућност даљње реализације уговорених активности.
Јанаф наставља активно, у сарадњи с Владом Републике Хрватске и својим америчким правним савјетницима, радити на могућностима за проналажење рјешења у складу с важећим регулаторним оквиром. Јанаф је финансијски снажна и стабилна компанија, спремна на све тржишне изазове. Проведени стрес тестови и анализе потврдили су отпорност и безбједности пословања у свим сегментима", саопштено је из Јанафа.
"Јанаф је приправан за овакав развој догађаја, што је потврђено стрес тестовима које смо провели у протеклом периоду. Пословање Друштва је стабилно и није ни на који начин угрожено.
Јанаф ће наставити с планираним активностима диверсификације пословања и отварања према новим тржиштима, које су и до сада биле темељ пословног успјеха Друштва", поручила је Управа Јанафа предвођена предсједником Управе Стјепаном Аданићем и чланом Управе Владиславом Веселицом.
Јанаф, којим се нафта транспортује до рафинерије у Панчеву, главног снабдјевача српског тржишта нафтним дериватима, објавио је јуче да је исходио лиценцу којом се до 15. октобра ове године одобрава учествовање у активностима које су уобичајене и нужне за транспорт нафте, а у циљу довршетка свих активности предузетих темељем важећег уговора о транспорту сирове нафте.
Јанаф, који испоручује између два и три милиона тона нафте и остварује око 40 милијуна евра прихода, с НИС-ом је лани склопио уговор о транспорту 10 милиона тона нафте до краја идуће године.
