Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

Извор:
СРНА
09.10.2025
11:59
Коментари:0
Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић изјавио је Срни да је српско становништво из западнокрајишких општина у љето и јесен 1995. године доживјело највећи погром у новијој историји за који нико није одговарао или поступци трају у недоглед, као што је случај са Атифом Дудаковићем.
Поводом предстојећег обиљежавања 30 година од хрватско-муслиманског злочина над Србима у крајишким општинама Републике Српске 1995. године, Нуждић је рекао да је тада урађено и оно што није пошло за руком усташкој геноцидној политици у Другом свјетском рату, а то је потпуно затирање трагова српског постојања на том подручју.
Он је подсјетио да је у овом погрому са вјековних огњишта протјерано 120.000 западнокрајишких Срба.
"То што се они до данас нису вратили на своја огњишта говори о наставку политике чији су циљеви да Срба на тим подручјима која су већински насељавали нема ни у траговима", рекао је Нуждић.
Он је навео да су изостали правосудни процеси за злочине почињене над Србима, а и онај који су покренут против некадашњег команданата Петог корпуса такозване Армије БиХ Атифа Дудаковића за злочине над Србима у западној Крајини се одуговлачи.
"Не назире се када ће бити уопште окончана та и друга суђења и да ли ће ико од преживјелих породица српских жртава дочекати правду", указао је Нуждић.
Регион
Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије
Он је констатовао да је обавеза свих републичких институција да његују културу сјећања како ови злочини не би били заборављени, јер је ријеч о трајној опомени на све што се дешавало у Другом свјетском и посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату.
"У плану нам је да наредне године реализујемо пројекат `Атлас злочина над Србима` који се односи на 1995. годину, гдје ће бити обрађена и питања ових и других стратишта, те погром Срба који се десио у љето и на јесен 1995. године", рекао је Нуждић.
У Мркоњић Граду сутра ће бити обиљежено 30 година од агресије на 13 западнокрајишких општина и злочина над 2.214 српских цивила и војника који су починили припадници хрватских оружаних снага и такозване Армије БиХ за које, упркос бројним доказима, нико није адекватно кажњен.
Савјети
Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте
Здружене снаге Хрватске војске, ХВО-а и такозване Армије БиХ, потпомогнуте дејствима НАТО-а, извршиле су агресију на 13 западнокрајишких општина у септембру и октобру 1995. године.
Агресија је извршена на општине Грахово, Гламоч, Купрес, Шипово, Србобран, Јајце, Рипач, Дрвар, Петровац, Кључ, Крупа на Уни, Сански Мост и Мркоњић Град.
Према подацима Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, током агресије убијено је 2.214 лица српске националности, са вјековних огњишта протјерано је 120.000 Срба, те опљачкана покретна имовина, а непокретна уништена.
Међу убијеним су 753 српска цивила, од којих се 149 воде као нестали, као и 1.461 припадник Војске Републике Српске, од којих се 79 још воде као нестали.
Свијет
Амерички шпијунски авион кружио око Калињинграда
На православном гробљу у Мркоњић Граду пронађена је највећа масовна гробница из које је ексхумирано 181 тијело.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
17 ч3
Република Српска
17 ч13
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму