Амерички шпијунски авион кружио око Калињинграда

09.10.2025
У јеку растућих напетости између НАТО-а и Москве, амерички шпијунски авион уочен је како кружи изнад Калињинграда, руске ексклаве на Балтичком мору. Према подацима о праћењу летова, авион RC-135U америчких ваздушних снага полетио је из Уједињеног Краљевства (United Kingdom) у уторак, 7. октобра, те је провео сате кружећи око стратешки важне руске регије, пише Кијев пост (Kyiv Post).
Ријеч је о летјелици посебно дизајнираној за прикупљање електронских обавјештајних података о непријатељским радарским и комуникацијским системима. Опремљена је и за пуњење горивом у ваздуху, што јој омогућава готово неограничен домет.
Калињинград, смјештен између чланица НАТО-а — Пољске (Poland) и Литваније (Lithuania) — од кључне је војне важности за Москву. У тој се регији налази руска Балтичка флота и напредни ракетни системи, а од почетка руске инвазије на Украјину 2022. године постала је средиште појачаних геополитичких напетости. Подручје је такође познато по ометању GPS сигнала, за које се вјерује да потиче из тајне базе.
Ова америчка мисија одвија се у вријеме пораста инцидената хибридног дјеловања широм Европе који се повезују с Русијом. Многи од тих инцидената укључују сумњиве активности дронова и повреде ваздушног простора.
Прошлог петка, 3. октобра, десетине летова преусмјерене су или отказане у аеродрому у Минхену (München) због неовлашћених дронова, што је погодило више од 10.000 путника. Њемачки канцелар Фридрих Мерц (Friedrich Merz) изјавио је да вјерује како Русија стоји иза многих дронова, додавши да нису били наоружани и да су вјероватно проводили извиђачке летове.
Сличан инцидент догодио се у септембру, када је више од 20 руских дронова повриједило пољски ваздушни простор. Пољски премијер Доналд Туск (Donald Tusk) тада је упозорио да је инцидент био „најближе што смо били отвореном сукобу од Другог свјетског рата“.
Амерички обавјештајни авион полетио је из базе Краљевског ратног ваздухопловства (Royal Air Force) Милденхол (Mildenhall) у Великој Британији у уторак ујутро. Након лета према балтичким државама и Калињинграду, вратио се у базу истог дана послијеподне.
Иако службена сврха мисије није потврђена, портал FlightRadar24 извијестио је да је исти авион, под позивним знаком ЈАКЕ37 (JAKE37), кружио око Калињинграда и прошлог четвртка, 2. октобра. Тај се лет подударао с упадима дронова који су пореметили рад аеродрома у Минхену.
(Индекс)
