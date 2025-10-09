Хаос на лету: Авион се сударио са птицама

Извор:
Б92
09.10.2025
10:46
Авион компаније Фиџи Ер био је данас принуђен да се врати на аеродром у граду Крајстчерч, након што се сударио с птицом током полијетања, преносе локални медији.
Авион је кружио два сата изнад Кентерберија, да би најзад успио да се врати и слети на аеродром у Крајстчерчу, пренио је сајт РНЗ.
На врху авиона било је видљиво велико удубљење након што је слетио. Боинг 737 летио је за град Нади, а у њему се налазило више од 170 путника.
Управа за цивилну авијацију ЦАА навела је да је авион ударио у веће јато птица.
"Судари са птицама су познати ризик у авијацији, а посаде авиона су обучене и опремљене да безбједно поступају у таквим ситуацијама", навела је ЦАА, додајући да су и у овом случају авио-компанија и аеродромске службе слиједиле прописане процедуре.
Компанија Фиџи Ер саопштила је да су сви путници и чланови посаде добро након принудног слијетања. Како је наведено из компаније, тим инжињера ће спровести неопходну инспекцију и проверу авиона. Компанија се извинила путницима због неугодности, додајући да безбједност остаје њен приоритет.
(б92)
