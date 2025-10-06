Драма у Ослу: Обустављени летови на аеродрому због дронова

Извор:
Аеродром Гардермоен у Ослу привремено је јутрос обуставио доласке након пријаве да је примећено више дронова у близини, пренијела је норвешка новинска агенција НТБ.
Полиција је саопштила да је пилот Норвешких авијација током приласка аеродрому пријавио да је уочио између три и пет дронова, пренио је Ројтерс.
Због инцидента, неколико долазних летова је преусмерено или задржано.
Извјештаји о дроновима за сада нису потврђени, а летови су у међувремену настављени, саопштиле су власти.
Европски аеродроми су посљедњих недјеља више пута обустављали операције због дронова, укључујући и аеродроме у Копенхагену и Минхену.
