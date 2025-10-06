Logo

Драма у Ослу: Обустављени летови на аеродрому због дронова

Извор:

Телеграф

06.10.2025

08:08

Коментари:

0
Avion
Фото: Pexels

Аеродром Гардермоен у Ослу привремено је јутрос обуставио доласке након пријаве да је примећено више дронова у близини, пренијела је норвешка новинска агенција НТБ.

Полиција је саопштила да је пилот Норвешких авијација током приласка аеродрому пријавио да је уочио између три и пет дронова, пренио је Ројтерс.

Због инцидента, неколико долазних летова је преусмерено или задржано.

Извјештаји о дроновима за сада нису потврђени, а летови су у међувремену настављени, саопштиле су власти.

Европски аеродроми су посљедњих недјеља више пута обустављали операције због дронова, укључујући и аеродроме у Копенхагену и Минхену.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

Norveška

летови

avion

dronovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Друштво

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

1 ч

0
Наша планета постаје све тамнија: Шта то значи?

Наука и технологија

Наша планета постаје све тамнија: Шта то значи?

1 ч

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Опрез: Коловози претежно клизави, видљивост смањена

1 ч

0
Трага се за још двојицом Каштелана у Алпима у Словенији: Један нађен мртав у лавини

Регион

Трага се за још двојицом Каштелана у Алпима у Словенији: Један нађен мртав у лавини

1 ч

0

Више из рубрике

Преживјели из Манчестера: Напало нас је зло, поремећено чудовиште

Свијет

Преживјели из Манчестера: Напало нас је зло, поремећено чудовиште

1 ч

0
Почео пуцати на возила, повријеђено најмање 16 особа

Свијет

Почео пуцати на возила, повријеђено најмање 16 особа

1 ч

0
Хорор: Дјечака (3) растргли пси луталице, отишао од куће без знања родитеља

Свијет

Хорор: Дјечака (3) растргли пси луталице, отишао од куће без знања родитеља

2 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп најновијом објавом најавио прекретницу

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

08

54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner