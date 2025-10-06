Наша планета постаје све тамнија: Шта то значи?

06.10.2025
08:02
Коментари:0
Земља је у посљедњих 25 година постала све тамнија, открио је истраживачки тим у свом научном раду објављеном у часопису Proceedings of the National Academy of Sciences. Научници појашњавају како је у раздобљу од 2001. до 2024. године забиљежена мања рефлексија сунчеве свјетлости са Земљине површине него до тад.
"Тамњење" је израженије на сјеверној него на јужној половици планета, а научници су то открили након анализе података прикупљених сателитом. Како истичу, генерално, јужна полулопта у просјеку добија радијацијску енергију на врху атмосфере, док на сјеверној постоји губитак те енергије.
Раније студије сугерирале су да се та неравнотежа компензује атмосферским и океанским циркулацијама које преносе енергију пише Зимо. Али, ова посљедња студија показује да те циркулације нису могле у потпуности компензовати разлике током протекле двије деценије.
Како наводе у свом раду, забиљежено је одступање од 0,34 вата по квадратном метру по деценији. Гледано у контексту просјечног сунчевог зрачења од 240 до 243 вата, то одступање није велико, али је вриједност ипак статистички значајна.
Научници сматрају како је до разлике дошло због промјена у воденој пари и облацима у атмосфери, као и у промјенама у рефлексивности површина на Земљиној површини. Појашњавају како лед и снијег рефлектују више сунчевог зрачења од стијена или воде. Стога је, додају, смањење морског леда и сњежног покривача на сјеверној полулопти придонијело "тамњењу". Осим тога, кључну су улогу одиграле и ситне суспендоване честице које дјелују као кондензацијске језгре за стварање облака, што заузврат потиче рефлексију сунчевог зрачења.
На сјеверној полулопти онечишћење финим честицама значајно се смањило, док је на јужној хемисфери због пожара у Аустралији и ерупције вулкана Хуанг Тонга дошло до испуштања веће количине ових честица у атмосферу. Научници истичу како је кључно разумјети како долази до разлике у рефлексивности на јужној и сјеверној полулопти јер би то могло довести до побољшања климатских модела и дати увид у будуће кретање климатских промјена на Земљи.
