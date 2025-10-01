Наука доказала да супа има противупална својства

01.10.2025
15:30
Коментари:0
Супа од костију беспријекорно спаја древну традицију и савремене вриједности и веома је цијењена због својих хранљивих и љековитих својстава. Међутим, многе савремене користи које се приписују овом јелу су теоретске и нису увијек поткријепљене научним доказима, а већина студија о здравственим предностима се фокусира на појединачне састојке у чорби.
Ипак, неки наводи су поткрепљени науком. У посљедњих неколико година, истраживања говоре да супа од костију има антиинфламаторна својства која смањују симптоме улцерозног колитиса. Хијалуронан и хондроитин сулфат у пилеће-поврћној чорби са костима успоравају прогресију остеопорозе, налази су студије објављена у магазину Journal of Food Science.
Супа од костију је посебан облик јела који се припрема тако што се кости говеђег, овчијег, пилећег, ћурећег или свињског меса кувају у води 12 до 24 часа. Добар део течности је богат колагеном и протеинима, као и микроелеменатима. Ови нутријенти су витални за здравље - колаген обезбеђује структуру, подршку и снагу кожи, мишићима, костима и везивном ткиву, док је протеин кључан за изградњу и обнављање мишића, коже и других ткива, као и за подршку имунитету, регулисање крвног притиска, здравље костију, осећај ситости и контролу тежине.
"Што дуже кувате кости и држите их у чорби, добићете више протеина и колагена из костију", наглашавају нутриционисти и додају да су ту и микроелеменати, као што су аминокиселине, калијум, калцијум, магнезијум, фосфор, гвожђе, селен, витамин А и Б. Такође је нискокалорична - обично 50 до 80 калорија по порцији, од чега је већина протеин.
Република Српска
Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући
Постоје разлози да се вјерује да конзумирање супе од костију може помоћи здрављу цријева и цревном микробиому тако што штити цријевну баријеру, кажу стручњаци.
"Облога цријева помаже варење, а током времена она може ослабити и довести до синдрома пропустљивих цријева. Поред тога, редовна конзумација чорбе од костију може смирити стомак и бити корисна код упале", наглашавају.
Република Српска
Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске
Неки минерали у супи, као што су магнезијум, гвожђе и селен, помажу имунитету, заједно са аминокиселинама, па ако је зима и желимо да подржимо свој имунитет, ово би било корисно, јасни су нутриционисти. Поред тога, конзумирање чорбе може помоћи код мишићних грчева због електролита које садржи, као и функције нервног система и мишића.
Оно што многе занима јесте колико колаген из супе заправо помаже телу да обнови свој колаген.
"Ова супе јесте богата колагеном, али научни докази о томе да конзумација колагена подстиче производњу колагена у тијелу су ипак ограничени", истичу стручњаци, а пише Нешнал џиогрaфик.
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму