Недостатак овог витамина може да изазове тешка стања

01.10.2025
Британска љекарка опште праксе даје савјет грађанима – узимајте витамин Д, он игра кључну улогу у јачању организма и отпорности на сезонске инфекције, прехладе и грип у хладно вријеме, пише Експрес.
Др Ширин, љекарка из британског система јавног здравља (НХС), која често дијели своје савјете на ТикТоку, истакла је да већина људи не може да добије довољно витамина Д из природних извора, посебно сунчеве свјетлости, током зимских мјесеци. Зато препоручује узимање дијететских суплемената како би се тијело заштитило током сезоне вируса.
Према ријечима др Ширин, витамин Д је једини додатак исхрани који би сви требало да узимају без изузетка. "Већина нас добија витамин Д излагањем сунцу. Али од октобра до марта, дани су краћи, а сунце слабије, тако да чак и ако сте напољу цијели дан, нећете добити довољно овог витамина", објаснила је.
Додала је да је унос витамина Д важан за све, без обзира на године или начин живота. Његов недостатак смањује отпорност организма, што повећава ризик од болести, посебно зими. Такође може изазвати непријатне нуспојаве попут хроничног умора, болова у мишићима и зглобовима и општег осјећаја исцрпљености. Такође је нагласила да многи људи нису свјесни да имају мањак овог витамина. Посебно је нагласила да људи који већи дио дана проводе у затвореном простору треба да узимају витамин Д током цијеле године.
Савјет који је дала др Ширин потврђује и званична веб-страница британске Националне здравствене службе (НХС). На њој се наводи да сви грађани треба да размотре узимање дневног суплемента витамина Д током јесењих и зимских мјесеци. Ова препорука се посебно односи на ризичне групе, као што су мала дјеца (од једне до четири године) и одојчад, којима се савјетује да узимају витамин Д током цијеле године.
Иако је било спекулација да би витамин Д могао да смањи ризик од оболијевања од коронавируса, НХС наводи да тренутно нема довољно научних доказа који би подржали употребу овог витамина искључиво за превенцију или лијечење ковида 19.
Европска агенција за безбједност хране (ЕФСА) препоручује унос од 600 ИУ (15 мг) дневно за здраве особе, а максимално дозвољени дневни унос за здраве особе је 4000 ИУ (100 мг) дневно. Током топлијих мјесеци, од марта до септембра, већина људи може да задовољи своје потребе за витамином Д редовним боравком на сунцу. Међутим, у хладнијем дијелу године то више није могуће, и тешко је добити довољно витамина Д само из исхране.
Прије него што почнете да узимате суплементе, увијек се препоручује да се консултујете са љекаром опште праксе, посебно ако имате било каквих здравствених проблема или узимате друге лијекове.
