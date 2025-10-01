Најмање 60 страдалих у земљотресу

01.10.2025
07:18
Коментари:0
Број жртава у земљотресу магнитуде 6,9 степени Рихтерове скале који је погодио централне Филипине порастао је на 60, рекао је званичник цивилне заштите.
Он је на конференцији за новинаре напоменуо да број жртава остаје „промјенљив“ јер стижу нови извјештаји од служби за ванредне ситуације, преноси Ројтерс.
Република Српска
Стали возови у Српској
Стотине накнадних потреса погодило је град Себу од земљотреса који се догодио прошле ноћи.
Најмање 225 таквих потреса забиљежено је до 09.19 часова данас по локалном времену, према подацима Филипинског института за вулканологију и сеизмологију.
Предсједник Филипина Фердинанд Маркос Млађи издао је саопштење у којем позива људе да остану на опрезу и сарађују са локалним властима.
Маркос је рекао да власти раде на обнављању електро мреже и да се додатно особље распоређују у локалне болнице.
Раније је саопштено да је најмање 20 људи погинуло у земљотресу јачине 6,9 степени Рихтерове скале који је погодио Филипине, пренио је CNN.
Република Српска
Додик у Сочију на састанку Међународног клуба "Валдај"
Земљтрес се догодио на обали града Цебу Сити, а епицентар је био на дубини од 10 километара.
Међу погинулима је троје припадника филипинског Црвеног крста и један ватргосац, који су страдали приликом урушавања спортске дворане за вријеме кошаркашке утакмице.
Према ријечима председника филипинског Црвеног крста Ричарда Гордона, више од 60 људи је збринуто након земљотреса.
- Поједине цркве су се дјелимично урушиле, неке школе евакуисане - рекао је Гордон.
Земљотрес је изазвао нестанак струје и оштетио зграде широм региона Централни Висајас, гдје спасиоци претражују срушене објекте у потрази за могућим жртвама и преживелима.
Свијет
Угашена америчка влада
Земљотрес овакве снаге може да изазове штету на лоше подигнутим грађевинама.
Занимљивости
3 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Савјети
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму