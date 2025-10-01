Logo

Најмање 60 страдалих у земљотресу

01.10.2025

07:18

Филипини земљотрес поплава
Фото: Танјуг/АП

Број жртава у земљотресу магнитуде 6,9 степени Рихтерове скале који је погодио централне Филипине порастао је на 60, рекао је званичник цивилне заштите.

Он је на конференцији за новинаре напоменуо да број жртава остаје „промјенљив“ јер стижу нови извјештаји од служби за ванредне ситуације, преноси Ројтерс.

Стотине накнадних потреса погодило је град Себу од земљотреса који се догодио прошле ноћи.

Најмање 225 таквих потреса забиљежено је до 09.19 часова данас по локалном времену, према подацима Филипинског института за вулканологију и сеизмологију.

Предсједник Филипина Фердинанд Маркос Млађи издао је саопштење у којем позива људе да остану на опрезу и сарађују са локалним властима.

Маркос је рекао да власти раде на обнављању електро мреже и да се додатно особље распоређују у локалне болнице.

Раније је саопштено да је најмање 20 људи погинуло у земљотресу јачине 6,9 степени Рихтерове скале који је погодио Филипине, пренио је CNN.

Земљтрес се догодио на обали града Цебу Сити, а епицентар је био на дубини од 10 километара.

Међу погинулима је троје припадника филипинског Црвеног крста и један ватргосац, који су страдали приликом урушавања спортске дворане за вријеме кошаркашке утакмице.

Према ријечима председника филипинског Црвеног крста Ричарда Гордона, више од 60 људи је збринуто након земљотреса.

- Поједине цркве су се дјелимично урушиле, неке школе евакуисане - рекао је Гордон.

Земљотрес је изазвао нестанак струје и оштетио зграде широм региона Централни Висајас, гдје спасиоци претражују срушене објекте у потрази за могућим жртвама и преживелима.

Земљотрес овакве снаге може да изазове штету на лоше подигнутим грађевинама.

Земљотрес

Filipini

