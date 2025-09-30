Logo

Полиција трага за разузданом свињом на слободи

30.09.2025

21:09

Свиња
Фото: Pixabay

Полиција у Вирџинији моли јавност да припази на одбјеглу свињу која "још увијек лута" у Шарлотсвилу упркос вишеструким виђењима.

Полицијска управа округа Албемарл изјавила је да су у четвртак послијеподне почеле пристизати пријаве о црној свињи која лута подручјем Овенсвила и Олд Балард Роудса.

"Јединица за заштиту животиња АЦПД ради на лоцирању и затварању животиње, али она је још увијек на слободи", саопштила је управа на друштвеним мрежама.

У објави се позивају становници на опрез током вожње у том подручју, јер је свиња виђена како лута по цестама.

Полиција моли све који уоче свињу или имају информације о власнику животиње да се јаве управи, преноси "Упи".

