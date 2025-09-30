Полиција трага за разузданом свињом на слободи

30.09.2025
21:09
Полиција у Вирџинији моли јавност да припази на одбјеглу свињу која "још увијек лута" у Шарлотсвилу упркос вишеструким виђењима.
Полицијска управа округа Албемарл изјавила је да су у четвртак послијеподне почеле пристизати пријаве о црној свињи која лута подручјем Овенсвила и Олд Балард Роудса.
"Јединица за заштиту животиња АЦПД ради на лоцирању и затварању животиње, али она је још увијек на слободи", саопштила је управа на друштвеним мрежама.
У објави се позивају становници на опрез током вожње у том подручју, јер је свиња виђена како лута по цестама.
Полиција моли све који уоче свињу или имају информације о власнику животиње да се јаве управи, преноси "Упи".
ACPD has received reports of a black pig in the area of Owensville Rd & Old Ballard Rd. ACPD's Animal Protection Unit is working to locate&confine the animal, but it remains at large. If you have info regarding the current location or owner of this pig, please call 434-977-9041. pic.twitter.com/YkUQLwQJOJ— Albemarle County Police Department (@ACPD_VA) September 25, 2025
