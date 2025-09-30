Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

30.09.2025
19:28
Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је данас премијеру Пољске Доналду Туску да сукобом са Русијом игра опасну игру са животима милиона Европљана.
"Драги Доналде Туск, можда мислите да сте у рату са Русијом, али Мађарска није. Исто важи и за Европску унију. Играте опасну игру са животима и безбједношћу милиона Европљана. Ово је веома погрешно", написао је Орбан у објави на друштвеној мрежи Икс.
Орбанова изјава је услиједила након што је Туск у понедјељак, у говору на Варшавском безбједносном форуму, рекао да је рат у Украјини дио "грозног политичког пројекта", преноси пољски портал Wiadomosci.radiozet.
"Свиђало се то некоме или не, рат је и наш сукоб. Морамо бити свјесни да је ово наш рат, јер је рат у Украјини само дио овог пројекта. Циљ је увијек исти - како поробити народе, како одузети слободу појединцима", рекао је премијер.
Пољски премијер је нагласио да мир у овом дијелу света није нешто што се подразумијева већ да се мора обезбиједити, преноси Танјуг.
Истакао је да Америка има право да очекује веће учешће Европе, баш као што Европа има право да очекује да САД дају приоритет трансатлантској заједници.
"Ако изгубимо овај рат, посљедице ће утицати не само на нашу генерацију већ и на сљедећу, у Пољској, Европи, САД и цијелом свијету", нагласио је Туск.
