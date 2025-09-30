Logo

Трамп: Не желим да профитирамо од рата

Извор:

СРНА

30.09.2025

18:14

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не жели да Сједињене Државе профитирају од рата и да због тога продају оружје НАТО-у.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не жели да Сједињене Државе профитирају од рата и да због тога продају оружје НАТО-у.

"Зарађујемо новац, али не желим да то чиним на рату. НАТО нам плаћа за опрему, коју дају Украјини или коме год, могу и да је задрже, али ми нисмо у то укључени", рекао је Трамп у обраћању високим америчким војним званичницима.

Душан Алимпијевић-30092025

Кошарка

Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

Трамп је навео да су Сједињене Државе биле "мртве" прије годину дана због имиграционе кризе и војне ситуације, гдје је сво оружје слато Украјини.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

Тенис

Ђоковић одрадио тренинг у Кини: Показао "магију", али и нову фризуру у Шангају

1 ч

0
Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

Србија

Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

1 ч

0
Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

Кошарка

Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

1 ч

0
Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик

БиХ

Дино запријетио пред изборе у Српској: Сљедбеници ће завршити као Додик

2 ч

9

Више из рубрике

Гас отровао људе у фабрици у Кини

Свијет

Гас отровао људе у фабрици у Кини

2 ч

0
Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

Свијет

Земљотрес јачине 6.2 степена погодио Филипине

3 ч

0
Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије

Свијет

Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије

3 ч

0
Двогодишња Арјатара је нова "жива богиња" хиндуса и будиста

Свијет

Двогодишња Арјатара је нова "жива богиња" хиндуса и будиста

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner