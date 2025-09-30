Трамп: Не желим да профитирамо од рата

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не жели да Сједињене Државе профитирају од рата и да због тога продају оружје НАТО-у.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не жели да Сједињене Државе профитирају од рата и да због тога продају оружје НАТО-у.
"Зарађујемо новац, али не желим да то чиним на рату. НАТО нам плаћа за опрему, коју дају Украјини или коме год, могу и да је задрже, али ми нисмо у то укључени", рекао је Трамп у обраћању високим америчким војним званичницима.
Трамп је навео да су Сједињене Државе биле "мртве" прије годину дана због имиграционе кризе и војне ситуације, гдје је сво оружје слато Украјини.
