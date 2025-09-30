Logo

Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије

Телеграф

30.09.2025

16:19

Трамп потврдио да је премјестио подморнице уз обалу Русије
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је премјестио "подморницу или двије" близу обала Русије.

Трамп се, обраћајући се војном врху који је окупио у Квантику, у једном тренутку присјетио момента прошлог мјесеца када је наредио да се двије нуклеарне подморнице стратешки позиционирају близу Русије, као одговор на, како је рекао, агресивне изјаве Дмитрија Медведева, бившег предсједника те земље и садашњег заменика предсједника њеног Савјета безбједности, преноси Си-ен-ен.

"То је заиста био глуп човјек… поменуо је ријеч нуклеарно. Ја то зовем Н-рјечју. Постоје двије Н-ријечи и ниједна не може да се користи", рекао је Трамп.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Хамас има три до четири дана да одговори на предложени план

Он је истакао да је код обала Русије пребацио "једну до двије подморнице".

"Само вребају тамо, али сам сигуран да нећемо морати да их употријебимо", рекао је Трамп.

Он је додао да су подморнице "неухватљиве" и да их неће видјети.

Трамп је, подсјетимо, у августу наредио да се двије нуклеарне подморнице стратешки позиционирају близу Русије као одговор на оно што је назвао агресивним примједбама Медведева.

bijela kuca

Свијет

Откривено: Ово је Трампов велики план за крај рата

"За сваки случај, ако су ове глупе и запаљиве изјаве више од тога. Ријечи су веома важне и често могу довести до нежељених посљедица, надам се да ово неће бити један од тих случајева. Хвала вам на пажњи посвећеној овом питању!", рекао је Трамп у објави на Truth Social.

Касније, говорећи новинарима о том питању, рекао је да је тај потез покушај да буде "спреман".

"Говорио је о нуклеарној енергији. Када говорите о нуклеарној енергији, морамо бити спремни, и потпуно смо спремни", додао је Трамп.

Није било одмах јасно да ли је Трамп мислио на подморнице са нуклеарним оружјем или само на подморнице на нуклеарни погон. Пентагон држи кретање својих нуклеарних капацитета у тајности, због чега је готово немогуће потврдити Трампову најаву.

Наоружани грађани Венецуеле

Свијет

Венецуела се припрема за рат с Америком

Али његова изјава је ипак изазвала упечатљиву реторичку конфронтацију која је евоцирала дио звецкања нуклеарним оружјем које је обиљежило Хладни рат.

Трамп је касније у петак рекао да су нуклеарне подморнице премјештене "ближе Русији".

"Увијек желимо да будемо спремни, и зато сам послао у регион двије нуклеарне подморнице. Само желим да будем сигуран да су његове ријечи само ријечи и ништа више од тога", рекао је Трамп у интервјуу за Њузмакс.

(Телеграф)

Доналд Трамп

Подморница

