Двогодишња Арјатара је нова "жива богиња" хиндуса и будиста

30.09.2025

15:59

Двогодишња Арјатара је нова "жива богиња" хиндуса и будиста
Фото: pexels/Wouter de Jong

Непал је изабрао нову "живу богињу" Кумари, двогодишњу Арјатару Шакју, која је замијенила своју претходницу, а њен долазак у храм обиљежен је традиционалним обредима током најважнијег хиндуистичког фестивала у земљи.

Дјевојчица, стара двије године и осам мјесеци, постала је Кумари - богиња коју обожавају и хиндуисти и будисти, пренио је АП.

Живјеће у древном храму

Према традицији, Кумари мора да буде изабрана изузетно млада, између двије и четири године, а критеријуми за одабир укључују беспријекорну кожу, косу, очи и зубе, као и храброст - не смије да се боји мрака.

Након што су је родитељи одвели из њиховог дома у Катмандуу, вјерници и породица су је пратили улицама до палате храма, гдје ће боравити током наредних неколико година.

Као дио церемоније, вјерници су јој се клањали, додирнули њена стопала челом - знак највећег поштовања и даривали је цвијећем и новцем.

Беба

Свијет

Пронађено тијело бебе на крову надстрешнице!

Проклетство за мушкарце

Нова Кумари ће у четвртак обавити церемонијални благослов за вјернике, укључујући и предсједника Непала.

Претходна Кумари, 11-годишња Тришна Шакја, која је преузела улогу богиње 2017, повукла се са дужности и сада живи далеко од очију јавности, док је церемонија предаје насљеднице била обиљежена њеним изласком из палате храма.

Одабир Кумари се догађа током фестивала Дашаина, највеће непалске прославе, која траје 15 дана и слави побједу добра над злом.

Међутим, према непалском фолклору, постоји вјеровање да се мушкарци који се ожене бившим Кумари сматрају проклетима, па многе од њих остају неудате након што напусте улогу богиње.

(телеграф)

