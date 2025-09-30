Logo

Инфлуенсер бацио сина (7) с литице у језеро да га "охрабри": На мрежама га разапели

Извор:

Курир

30.09.2025

15:57

Коментари:

0
Инфлуенсер бацио сина (7) с литице у језеро да га "охрабри": На мрежама га разапели
Фото: Printscreen/Instagram/thebucketlistfamily

Инфлуенсер Гарет Џи, познат по страници "The Bucket list Family", одговорио је на критике након што је изазвао бијес јавности видеом у ком баца свог 7-годишњег сина Калија с литице у језеро Пауел. Дјечак се, наводно, устручавао да сам скочи.

"Кад би неко наишао на тај видео и видио само тај видео, онда би се сложио с њима", рекао је Гарет за Пеопле, па додао: "Помислио бих: 'О, човјече, ово изгледа ужасно, и овај отац је превише груб према дјетету.' Али свако ко је дуже пратио наше путовање, разумије колико смо промишљени и опрезни као родитељи."

Путописни влогер, који са супругом Џесиком Џи има и децу Дороти (12) и Манилу (11), открио је да га је дио негативних коментара растужио.

"Безбедност је увијек приоритет"

"Могло се видјети колико људи није имало прилику да их родитељи подстакну да испробају нове ствари и остали су унутар своје зоне комфора", изјавио је. "Након што су људи били јако узнемирени или престрављени мојим видеом, помислио сам да бих волио да одем с њима у авантуру и помогнем им да испробају нешто ново."

У опису спорног видеа, Гарет је нагласио да савјетује другима да то не покушавају код куће. "Такође, ово НИЈЕ нешто што смо радили са свом нашом дјецом", додао је. "Свако дијете је прилично другачије, па се начин на који одгајамо, дисциплинујемо и учимо како скакати с литице прилично разликује. Први приоритет је безбједност. Други је учење да можете да радите тешке ствари. Трећи је забавити се."

Објаснио је зашто је одлучио да баци најмлађег сина у воду

"Одвели смо нашег најмлађег Калија на висину литице за коју смо знали да ће бити сигурна. Највећа опасност би заправо била да се устручавао, није скочио довољно далеко и пао низ литицу. Дакле, да бисмо били додатно сигурни, јер је желио да скочи, али није осјећао самопоуздање... Бацио сам га", појаснио је.

Ко је Гарет Џи?

Гарет Џи је амерички инфлуенсер, предузетник и путописац најпознатији по пројекту "The bucket list Family", у ком са супругом Џесиком и троје дјеце дели авантуре с путовања широм свијета.

Џи је студирао на Brigham Young University-u, гдје је играо фудбал, а паралелно развио мобилну апликацију Scan коју је касније продао Снепчету. Након тога породица је продала готово све што има и кренула на пут око свијета, биљежећи искуства кроз фотографију, видео и друштвене мреже.

"The bucket list Family" постао је глобално препознатљив бренд породичног путовања, а Џи је главни креативац иза камере. Породица данас живи на Хавајима, али и даље путују и сарађују с туристичким и лајфстајл брендовима.

