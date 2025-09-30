Logo

Дарко Лазић само четири дана након удеса направио журку у дворишту

Извор:

Телеграф

30.09.2025

08:18

Коментари:

0
Дарко Лазић пјевач
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Фолкер Дарко Лазић прије четири дана имао је саобраћајку у Београду, након чега је завршио на ВМА гдје је ушиван.

Он је задобио посјекотине по лицу и глави, због чега је зарадио 15 копчи, а сада се и огласио.

КМФ Метохија

Остали спортови

КМФ Метохија кренуо са припремама

Наиме, он је ноћас правио "журкицу" у свом дворишту, а снимак је објавио на мрежама.

Наиме, он је синоћ у породичној кући у Брестачу, упалио котлић, а онда запјевао.

Масница од саобраћајке на оку још увијек му се види.

manjaca1

Друштво

Данас обустава саобраћаја преко Мањаче

- Дође ми тако док кувам - написао је Лазић, а онда је запјевао "Наћи ћу је по мирису косе".

Подијели:

Тагови:

Дарко Лазић

Пјевач

estrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Направио лажни профил, па пријетио мушкарцима: Покушао да изнуди стотине хиљада евра

1 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Талибани угасили интернет, Авганистан одјсечен од свијета

2 ч

0
Још један тежак удес у БиХ, има повријеђених

Хроника

Још један тежак удес у БиХ, има повријеђених

2 ч

0
Аутобус превоз

Србија

Екскурзије постале луксуз: Цијене скачу, родитељи на мукама

2 ч

0

Више из рубрике

Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

Сцена

Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

11 ч

0
Бака Прасе открио шта је оперисала његова д‌јевојка, па стао у њену одбрану

Сцена

Бака Прасе открио шта је оперисала његова д‌јевојка, па стао у њену одбрану

12 ч

0
Битно име се враћа у Звезде Гранда: Чекала је прави тренутак

Сцена

Битно име се враћа у Звезде Гранда: Чекала је прави тренутак

12 ч

0
Џенифер Лопез понизила Бена Афлека: Развод је најбоља ствар која ми се догодила

Сцена

Џенифер Лопез понизила Бена Афлека: Развод је најбоља ствар која ми се догодила

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

09

49

Вишковић изабран за в. д. директора Аутопутева Републике Српске

09

49

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

09

45

Човјек којег је Синер отпустио проговорио годину дана након допинг скандала

09

44

''Симпсонови'' добијају наставак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner