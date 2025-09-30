Дарко Лазић само четири дана након удеса направио журку у дворишту

Извор:
Телеграф
30.09.2025
08:18

Фолкер Дарко Лазић прије четири дана имао је саобраћајку у Београду, након чега је завршио на ВМА гдје је ушиван.
Он је задобио посјекотине по лицу и глави, због чега је зарадио 15 копчи, а сада се и огласио.
Наиме, он је ноћас правио "журкицу" у свом дворишту, а снимак је објавио на мрежама.
Наиме, он је синоћ у породичној кући у Брестачу, упалио котлић, а онда запјевао.
Масница од саобраћајке на оку још увијек му се види.
- Дође ми тако док кувам - написао је Лазић, а онда је запјевао "Наћи ћу је по мирису косе".
