Талибани угасили интернет, Авганистан одјсечен од свијета

Авганистан је јутрос готово у потпуности одсјечен од остатка свијета. Широм земље дошло је до прекида интернетских и телефонских веза, што је услиједило након најаве владајућих талибана да ће укинути приступ интернету у склопу борбе против "неморалних активности".
Овај потез изазвао је страх и панику међу милионима Авганистанаца, али и њиховим породицама у иностранству, продубљујући изолацију земље под све строжом талибанском влашћу, пише ЦНН.
Организација за надзор интернета Нетблоцкс потврдила је касно у понедјељак да су бројне мреже у Афганистану искључене, што је резултирало "потпуним прекидом интернета" за нацију од 43 милиона људи.
Авванистанци који живе у иностранству изјавили су како не могу ступити у контакт са својим породицама, а подаци о летовима у уторак ујутро показали су да је неколико долазних летова за Кабул отказано.
"Од јуче нема комуникације ни с једном особом", рекао је за ЦНН Мохаммад Хади, 30-годишњи Авганистанац који од 2019. живи у Делхију.
"Нема начина да разговарамо, да будемо сигурни јесу ли на сигурном или не", рекао је.
Хади је описао осјећај панике који се шири међу авганистанском дијаспором.
"Ово омета све, мислим, све је повезано, барем смо прије могли назвати", додао је.
#BREAKING: Taliban have imposed a nationwide internet ban in Afghanistan.🇦🇫💔— Wazhma Tokhi (@WazhmaTokhi) September 29, 2025
I can’t reach a single one of my relatives every contact shows offline. Phone calls don’t go through.
This blackout feels like being cut off from their existence. Has anyone been able to connect with… pic.twitter.com/pRWDTy9wcz
Телевизија Толо Њуз из Кабула извијестила је да је прекид озбиљно утицао на њихов рад, док су међународне новинске агенције Associated Press и Agence France-Presse објавиле да не могу контактирати своје канцеларије у главном граду.
Чини се да је ово најопсежнији и најкоординиранији прекид телекомуникација у Авганистану откако су се талибани вратили на власт 2021. године. То је подстакло страхове од повратка на строга правила из времена њихове претходне владавине, када су били забрањени телевизија, сателити и други масовни медији у склопу рата против неморала.
Узрок и обим прекида још нису посве јасни, а талибански званичници нису дали званичну изјаву. Међутим, раније овог мјесеца упозорили су да ће прекинути приступ интернету "како би спријечили неморалне активности".
Гувернер сјеверне покрајине Балкх, Хаји Заид, тада је изјавио да ће се "успоставити алтернативни систем унутар земље за основне потребе", не појашњавајући на што се односе "неморалне активности". Рекао је да је наредба стигла директно од врховног вође талибана, Мавлавија Хаибатуллаха Акхундзаде.
Авганистанска новинарка Вахида Фаизи, која живи у Данској, описала је личну бол због губитка контакта с породицом.
"Прошло је само неколико сати откако је интернет прекинут, али за мене се чини као да је прошао цијели живот. Можда смо се увијек жалили на спор интернет у Авганистану, али данас сам схватила да су чак и неисправан интернет и ти једноставни тренуци видеопозива били тако велик благослов", рекала је.
Активисти упозоравају да би прекид могао имати разорне посљедице за земљу која се већ налази усред тешке хуманитарне кризе. Откако су талибани забранили дјевојчицама похађање школе након шестог разреда, многе су се ослањале на онлајн наставу. С прекидом интернета, те су прилике сада угрожене.
Сабена Цхаудхри, водитељка комуникација у организацији Жене за авганистанске жене (WAW), рекла је да прекид "не само да ушуткава милионе Авганистанаца, већ и гаси њихову везу с спољним свијетом".
Додала је да су изгубили контакт са својим особљем унутар Авганистана.
Талибани су драстично ограничили људска права, посебно циљајући жене и дјевојчице, стварајући "климу страха и застрашивања", како стоји у извјештају Мисије УН-а за помоћ у Авганистану (УНАМА) објављеном прошлог јула.
"Тишина на интернету без авганистанских гласова из унутрашњости Авганистана је заглушујућа", написала је на друштвеној мрежи X Мариам Солаиманкхил, чланица авганистанске владе у егзилу.
"Срце ме боли – наш народ је одсјечен, а свијет је остављен у тами без њих", упозорила је она.
Позвала је власника Старлинка Елона Муска да помогне.
"Старлинк је једини начин да се прекину ланци талибанске цензуре", поручила је, додајући како се нада да ће Маск "стати на праву страну историје".
Старлинк тренутно није доступан у Авганистану, наводи се на веб страници компаније.
