Оптужени за убиство Кирка се појавио на суду

Извор:

Танјуг

30.09.2025

07:29

Оптужени за убиство Кирка се појавио на суду
Фото: Prinscreen/X/ksl tv 5

Оптужени за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, Тајлер Робинсон појавио се јуче на суду путем видео-везе.

Он се још није изјаснио о кривици, а његов правни тим, предвођен адвокатом Кетрин Нестер, затражио је прелиминарно саслушање на којем ће суд одлучити да ли постоји довољно доказа да се настави суђење.

Одбрана је затражила додатни рок да би прегледала доказе прије него што се одреди датум саслушања, преноси Си-Би-Ес Њуз.

Тужилац планира да захтијева смртну казну за Робинсона, на основу ДНК и текстуалних порука које га повезују са убиством Кирка током јавног скупа на Универзитету Јута, 10. септембра.

Робинсон је наводно рекао свом цимеру да је "осјећао довољно мржње" према Кирку и да је убиство представљало прилику да се убије један од водећих конзервативних гласова у земљи.

Робинсоново сљедеће појављивање на суду биће уживо 30. октобра у Прову у америчкој држави Јута, где ће и оптужба и одбрана изложити своје аргументе.

Судија Тони Граф млађи нагласио је да Робинсон има право да буде сматран невиним док се не докаже супротно.

Робинсон је наводно признао убиство у текстуалним порукама и свом цимеру, који је био у вези с њим у вријеме убиства.

Чарли Кирк

Убиство

