Путин честитао Дан уједињења: Боримо се и побјеђујемо!

30.09.2025

07:23

Коментари:

0
Путин честитао Дан уједињења: Боримо се и побјеђујемо!
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Руски предсједник Владимир Путин честитао је грађанима Русије Дан уласка ДНР, ЛНР, Запорошке и Херсонске области у састав Русије.

"Прије три године на референдумима у Донбасу и Новорусији милиони наших сународника донијели су најважнију, судбоносну одлуку бити са својом Отаџбином, са Русијом, да се врате у породицу, чији су дио одувијек били", рекао је предсједник Русије.

Zemljotres

Свијет

Русију погодио јак земљотрес

Он је додао да данас, бранећи тај избор, крећу у напад наши борци и команданти, а праведну битку води цијела земља.

"Заједно бранимо нашу љубав према Отаџбини и јединство историјске судбине, боримо се и побјеђујемо, штитимо основне националне интересе, заједничко памћење и вриједности, руски језик, традиције, културу и вјеру", додао је Владимир Путин.

Владимир Путин

Русија

