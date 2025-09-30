Путин честитао Дан уједињења: Боримо се и побјеђујемо!

30.09.2025
07:23
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин честитао је грађанима Русије Дан уласка ДНР, ЛНР, Запорошке и Херсонске области у састав Русије.
"Прије три године на референдумима у Донбасу и Новорусији милиони наших сународника донијели су најважнију, судбоносну одлуку бити са својом Отаџбином, са Русијом, да се врате у породицу, чији су дио одувијек били", рекао је предсједник Русије.
Он је додао да данас, бранећи тај избор, крећу у напад наши борци и команданти, а праведну битку води цијела земља.
"Заједно бранимо нашу љубав према Отаџбини и јединство историјске судбине, боримо се и побјеђујемо, штитимо основне националне интересе, заједничко памћење и вриједности, руски језик, традиције, културу и вјеру", додао је Владимир Путин.
