Огласио се Хамас о мировном плану

Извор:
СРНА
29.09.2025
22:28
Коментари:0
Хамас још није добио писани мировни план за Газу америчког предсједника Доналда Трампа, рекао је званичник ове палестинске милитантне групе Махмуд Мардави.
Мардави је то рекао за телевизију "Ал Џазира" убрзо након заједничке конференције за новинаре Трампа и израелског премијера Бењамина Нетањахуа.
"Упркос томе што је Нетањаху подржао Трампов план, Хамас није био у могућности да проучи никакав званичан писани документ који би био дио планираних преговора или политичких иницијатива", рекао је Мардави.
Нетањаху је након састанка са Трампом изјавио да подржава мировни план Бијеле куће од 21. тачке за окончање рата у Гази.
Мировним планом се предлаже крај сукоба између Израела и Хамаса, као и повратак свих талаца које та милитантна група држи у року од 72 сата након што Израел јавно прихвати споразум.
Према плану, ако се обје стране сагласе са приједлогом, рат у Појасу Газе ће се одмах завршити.
Газа би била стављена под контролу прелазне владе, на чијем челу би био амерички предсједник у коју би био укључен и бивши британски премијер Тони Блер.
План предвиђа да се борци Хамаса обавежу на "мирну коегзистенцију", уз могућност да напусте Газу уз безбједан пролаз ако то желе, а Израел да неће окупирати нити анектирати Газу.
Приједлог Сједињених Држава укључује и план економског развоја Газе и обећање да нико неће бити приморан да напусти Газу.
