Бијела кућа објавила комплетан мировни план за Газу

29.09.2025
21:35
Бијела кућа објавила је дугонајављивани мировни план предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа за Газу.
Према приједлогу, Израел се обавезује да неће окупирати нити анектирати Газу, а циљ плана је стварање "дерадикализоване зоне без терора" која неће представљати пријетњу својим сусједима.
JUST IN - White House releases map and details of Trump-Gaza peace plan: Israel will not occupy or annex the Gaza Strip, Gaza will become a terror-free zone and "will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza." The deal also includes a prisoner swap. pic.twitter.com/arTowILQ3t— Disclose.tv (@disclosetv) September 29, 2025
План предвиђа тренутно окончање рата уколико обје стране прихвате приједлог, уз повлачење израелских снага, ослобађање талаца и свеобухватни процес обнове Газе под међународним надзором.
Бијела кућа је објавила план који има сљедеће тачке:
-Газа ће бити дерадикализоване зона без терора, која неће представљати пријетњу за своје сусједе.
-Газа ће бити обновљена у корист народа Газе, који су већ довољно патили.
-Ако обје стране пристану на овај приједлог, рат ће одмах престати. Израелске снаге ће се повући на договорену линију како би се припремиле за ослобађање талаца. Током тог периода све војне операције, укључујући ваздушно и артиљеријско бомбардовање, биће обустављене, а линије фронта остају замрзнуте док се не стекну услови за потпуно и постепено повлачење.
- У року од 72 сата након што Израел јавно прихвати овај споразум, сви таоци, живи и мртви, биће враћени.
- Када сви таоци буду ослобођени, Израел ће пустити 250 затвореника с доживотним казнама, плус 1.700 Палестинаца из Газе који су ухапшени након 7. октобра 2023. године, укључујући све жене и дјецу притворене у том контексту. За сваког израелског таоца чији посмртни остаци буду враћени, Израел ће ослободити посмртне остатке 15 Палестинаца из Газе.
- Након повратка свих талаца, чланови Хамаса који се обавежу на миран суживот и предају свог оружја добиће амнестију. Члановима Хамаса који желе напустити Газу биће омогућен сигуран пролаз до земаља које их желе примити.
-Након прихватања овог споразума, потпуна хуманитарна помоћ одмах ће ући у Појас Газе. Минималне количине помоћи биће у складу с онима из споразума од 19. јануара 2025. године о хуманитарној помоћи, укључујући обнову инфраструктуре (вода, електрична енергија, канализација), болница и пекара, те улазак потребне опреме за уклањање рушевина и отварање путева.
- Дистрибуција и улазак помоћи у Газу одвијаће се без мијешања двију страна, кроз Уједињене нације и њихове агенције, Црвени полумјесец, те друге међународне институције које нису повезане ни с једном страном. Отварање пријелаза Рафа у оба смјера одвијаће се према истом механизму који је договорен споразумом од 19. јануара 2025.
- Газа ће бити под привременом транзицијском управом техничког, аполитичног палестинског комитета, задуженог за свакодневно функционисање јавних служби и општина за људе у Гази. Овај комитет чиниће квалификационе Палестинци и међународни експерти, уз надзор новог међународног транзицијског тијела под називом "Одбор за мир", на чијем челу ће бити предсједник Доналд Ј. Трамп, уз друге чланове и шефове држава који ће тек бити најављени, укључујући бившег премијера Тонија Блера. Ово тијело ће поставити оквир и управљати финансирањем обнове Газе све док Палестинска самоуправа не заврши свој програм реформи, како је наведено у разним приједлозима, укључујући Трампов мировни план из 2020. и саудијско-француски приједлог, те не буде у могућности сигурно и ефикасно преузети контролу над Газом. Ово тијело ће користити најбоље међународне стандарде за успоставу модерне и ефикасне власти која служи људима у Гази и погодује привлачењу инвестиција.
- Трампов план економског развоја за обнову и ревитализацију Газе биће креиран кроз панел експерата који су учествовали у стварању успјешних модерних градова на Блиском истоку. Многи међународни приједлози за инвестиције и идеје за развој биће размотрени како би се ускладили сигурносни и управљачки оквири и привукле инвестиције које ће стварати радна мјеста, прилике и наду за будућност Газе.
- Биће успостављена посебна економска зона са повлашћеним царинским и приступним стопама које ће бити договорене са земљама учесницама.
- Нико неће бити присиљен да напусти Газу, а они који желе отићи, моћи ће то учинити и вратити се када желе. Људи ће бити охрабрени да остану и добију прилику да изграде бољу Газу.
- Хамас и друге фракције се обавезују да неће имати никакву улогу у управљању Газом – ни директно, ни индиректно, ни у било којем облику. Сва војна, терористичка и офанзивна инфраструктура, укључујући тунеле и фабрике за производњу оружја, биће уништена и неће бити обновљена. Процес демилитаризације Газе одвијаће се под надзором независних посматрача, што укључује трајно стављање оружја ван употребе кроз договорени процес разоружања, уз међународно финансиран програм откупа и реинтеграције, а све ће надгледати независни посматрачи. Нова Газа ће бити потпуно посвећена изградњи просперитетне економије и мирном суживоту са сусједима.
- Регионални партнери ће дати гаранције да Хамас и друге фракције поштују своје обавезе и да Нова Газа неће представљати пријетњу својим сусједима нити властитом становништву.
- Сједињене Америчке Државе ће, у сарадњи с арапским и међународним партнерима, развити привремене Међународне стабилизационе снаге (ИСФ) које ће одмах бити распоређене у Гази. ИСФ ће обучавати и пружати подршку провјереним палестинским полицијским снагама у Гази, те ће сарађивати с Јорданом и Египтом, који имају велико искуство у овој области. Ове снаге биће дугорочно рјешење за унутрашњу сигурност. ИСФ ће радити са Израелом и Египтом на осигуравању граничних подручја, заједно с новообученим палестинским полицијским снагама. Кључно је спријечити улазак наоружања у Газу и омогућити брз и сигуран проток робе за обнову и развој. Биће успостављен механизам за избјегавање сукоба између страна.
- Израел неће окупирати нити анектирати Газу. Како ИСФ буде успостављао контролу и стабилност, Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) ће се повлачити на основу стандарда, прекретница и временских оквира везаних за демилитаризацију, које ће договорити ИДФ, ИСФ, гаранти и Сједињене Државе, с циљем сигурне Газе која више неће представљати пријетњу Израелу, Египту или њиховим грађанима. У пракси, ИДФ ће постепено предавати територију Газе под своју контролу ИСФ-у, према договору с транзицијским органом, све док се у потпуности не повуку, осим сигурносног периметра који ће остати док Газа не буде довољно заштићена од поновних терористичких пријетњи.
- У случају да Хамас одгоди или одбије овај приједлог, горе наведене одредбе, укључујући проширену хуманитарну помоћ, биће спроведене на подручјима без терора која ИДФ преда ИСФ-у.
- Биће успостављен међувјерски дијалог заснован на вриједностима толеранције и мирног суживота, како би се покушале промијенити перцепције и наративи Палестинаца и Израелаца, наглашавајући користи које проистичу из мира.
- Док обнова Газе буде напредовала и када се програм реформи Палестинске самоуправе буде досљедно проводио, могли би се коначно створити услови за вјеродостојан пут ка палестинском самоопредјељењу и државности, што препознајемо као тежњу палестинског народа.
- Сједињене Америчке Државе ће успоставити дијалог између Израела и Палестинаца како би се договорила политичка перспектива за миран и просперитетан суживот.
