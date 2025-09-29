29.09.2025
Јутјубер Богдан Илић, познатији као Бака Прасе, сада је на лајву проговорио о естетским операцијама своје нове дјевојке Милене Стаменковић.
Иако је Бака Прасе претходно тврдио да је она урадила, образе, чело, нос, браду, уши, сада је рекао како је тада шалио и да његова дјевојка само има силиконске груди и да је радила усне.
– Она девојка ништа није радила на себи. Ја сам троловао. Видио сам колико су се људи успалили да је она цијела изоперисана. Урадила је груди и уста. Уста раде све дјевојке на свијету. Груди је урадила, ја нећу да се жалим. Она је без груди била гром громова – рекао је Богдан у лајву.
Иначе, дјевојка Баке Прасета, Милена Стаменковић је недавно говорила о операцији груди.
– Одлучила сам да коначно пробијем лед и “гукнем”, што би се рекло, и снимим овакав тип видеа, јер сам добила мали милион питања од вас жена везано за моје груди. Данас желим да подијелим своје лично искуство о операцији груди и силиконским имплантима – започела је лијепа Новосађанка, па наставила.
– Одлучила сам се на операцију јер волим веће и пуније груди. Бог ме није погледао што се дало за видјети. Да могу да изградим груди у теретани, ја бих тренирала, али нисам могла, тако да ми је једина опција била пластична хирургија, преноси Блиц.
– Нисам била искомплексирана, нити сам имала неки деформитет – имала сам природно лепе груди, само што сам хтјела да буду мало веће. Радили смо 420 кубика, облик је анатомски, а операција је трајала око сат времена. Када сам се пробудила из анестезије, ништа ме није болело јер ме је држала анестезија, али како је кренула да попушта…
– Опет бих пролазила кроз све да морам, али мислим да је то највећа бол коју сам доживјела у животу – објаснила је Милена и открила да ју је цијена овог захвата коштала чак 4.000 евра.
