Битно име се враћа у Звезде Гранда: Чекала је прави тренутак

29.09.2025
21:11
Коментари:0
Водитељка Сања Кужет данас се појавила на снимању емисије "Никад није касно“.
Након порођаја, Сања је била на трудничком боловању и у потпуности се посветила породичном животу и уживању са сином Вуком, који је прије три мјесеца напунио годину дана.
На снимању је све присутне одушевила својим изгледом и атрактивним стајлингом, а многи су коментарисали да никада није имала бољу линију.За домаће медије је открила и када планира да се врати на посао, односно када ће је публика поново гледати у музичком такмичењу "Звезде Гранда".
"Повремено ћу се појављивати. То је све што сада желим да откријем", била је мистериозна Сања за Гранд.
Водитељка Сања Кужет говорила је својевремено о дугогодишњем односу који је изградила са оснивачем Гранда, покојним Сашом Поповићем. Како каже, Саша Поповић ју је увијек на неки начин штитио, што јој је посебно значило током година проведених у Гранду.
"Искрено, можда сам била мало заштићена. Нисам била на том удару у првим борбеним редовима да тако викне на мене и заиста никад није викао на мене, осим тад у "лајву". Звао ме је Сањице и увијек је некако био благ према мени. Ако сам од једне особе добила највећи број комплимената, то је дефинитивно био он", испричала је Сања, преноси Мондо.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
53
22
48
22
40
22
40
Тренутно на програму