Logo

Битно име се враћа у Звезде Гранда: Чекала је прави тренутак

29.09.2025

21:11

Коментари:

0
Битно име се враћа у Звезде Гранда: Чекала је прави тренутак
Фото: Youtube screenshot

Водитељка Сања Кужет данас се појавила на снимању емисије "Никад није касно“.

Након порођаја, Сања је била на трудничком боловању и у потпуности се посветила породичном животу и уживању са сином Вуком, који је прије три мјесеца напунио годину дана.

На снимању је све присутне одушевила својим изгледом и атрактивним стајлингом, а многи су коментарисали да никада није имала бољу линију.За домаће медије је открила и када планира да се врати на посао, односно када ће је публика поново гледати у музичком такмичењу "Звезде Гранда".

"Повремено ћу се појављивати. То је све што сада желим да откријем", била је мистериозна Сања за Гранд.

Била заштићена захваљујући Поповићу

Водитељка Сања Кужет говорила је својевремено о дугогодишњем односу који је изградила са оснивачем Гранда, покојним Сашом Поповићем. Како каже, Саша Поповић ју је увијек на неки начин штитио, што јој је посебно значило током година проведених у Гранду.

"Искрено, можда сам била мало заштићена. Нисам била на том удару у првим борбеним редовима да тако викне на мене и заиста никад није викао на мене, осим тад у "лајву". Звао ме је Сањице и увијек је некако био благ према мени. Ако сам од једне особе добила највећи број комплимената, то је дефинитивно био он", испричала је Сања, преноси Мондо.

Подијели:

Тагови:

Sanja Kužet

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Џенифер Лопез понизила Бена Афлека: Развод је најбоља ствар која ми се догодила

Сцена

Џенифер Лопез понизила Бена Афлека: Развод је најбоља ствар која ми се догодила

5 ч

0
Завирите на гламурозно вјенчање кћерке Сузане Манчић

Сцена

Завирите на гламурозно вјенчање кћерке Сузане Манчић

5 ч

0
Хелси, пјевачица

Сцена

Позната пјевачица открила да је кренула на хемиотерапију

6 ч

0
Дарко Лазић открио како је дошло до саобраћајне несреће

Сцена

Дарко Лазић открио како је дошло до саобраћајне несреће

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Горан Чомор признао да се развео, прва исповијест познатог водитеља

22

53

Годину дана послије допинг скандала – проговорио Синеров физиотерапеут!

22

48

Човић: "Већи сам пријатељ с Изетбеговићем него с Додиком"

22

40

Пронађен Владимир који је нестао прије више од 10 дана

22

40

Полиција идентификовала џепароше: Пријетили туристима ножевима, трага се за њима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner