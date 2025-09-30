Направио лажни профил, па пријетио мушкарцима: Покушао да изнуди стотине хиљада евра

Извор:
Загребачка полиција завршила криминалистичко истраживање над 31-годишњаком осумњиченим за покушај изнуде тројице мушкараца старих 51, 54 и 60 година.
Мушкарац је ухапшен и предат притворском надзорнику након што је више од годину дана пријетњама покушавао да изнуди огроман новчани износ.
Сумња се да је цијели случај почео још 6. априла 2024. године на подручју Дубраве. Осумњичени је тада, са намјером прибављања противправне имовинске користи, на друштвеној мрежи направио профил под лажним именом. Путем тог профила почео је да шаље пријетеће поруке тројици оштећених мушкараца. Циљ му је био да их натјера да му, на име непостојећег дуга, исплате износ од неколико стотина хиљада евра.
Како би своје пријетње учинио озбиљнијим, осумњичени је на истом лажном профилу објавио упутства за прављење експлозивне направе, као и додатне увредљиве поруке намијењене жртвама. Тиме је желио додатно да их застраши и натјера на исплату новца.
Пошто у својој намјери није успио, годину дана касније наставио је са пријетњама. У мају 2025. године, са свог мобилног телефона послао је пријетећу гласовну поруку 51-годишњаку, а исто је поновио и у септембру ове године, када је поруку послао 54-годишњаку.
Озбиљне пријетње су код оштећених изазвале осјећај узнемирености и страха за сопствене животе, као и за животе чланова њихових породица. Након завршеног криминалистичког истраживања, осумњичени 31-годишњак је предат притворском надзорнику, а против њега је поднијет посебан извјештај Општинском јавном тужилаштву у Загребу.
