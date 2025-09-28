Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

Извор:
СРНА
28.09.2025
16:57
Црногорска гранична полиција ухапсила је на прелазу Божај, између Црне Горе и Албаније, турског држављанина за којим је међународну потјерницу расписао Интерпол Турске, саопштено је из Управе полиције.
Провјером је утврђено да Турска потражује ухапшеног ради издржавања преосталог дијела десетогодишње казне затвора, на коју је осуђен као члан криминалне организације.
Ухапшени је предат на даљу надлежност судији за истрагу Вишег суда у Подгорици, у циљу одређивања екстрадиционог притвора.
