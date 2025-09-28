Logo

Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

СРНА

28.09.2025

16:57

Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори
Црногорска гранична полиција ухапсила је на прелазу Божај, између Црне Горе и Албаније, турског држављанина за којим је међународну потјерницу расписао Интерпол Турске, саопштено је из Управе полиције.

Провјером је утврђено да Турска потражује ухапшеног ради издржавања преосталог дијела десетогодишње казне затвора, на коју је осуђен као члан криминалне организације.

Ухапшени је предат на даљу надлежност судији за истрагу Вишег суда у Подгорици, у циљу одређивања екстрадиционог притвора.

Црна Гора

Интерполова потјерница

хапшење

