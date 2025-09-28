Како су Американке завршиле у БиХ умјесто у Дубровнику: Мислиле да је иста држава

28.09.2025
Американка Abby Pratt на ТикТоку је подијелила комичну причу која јој се десила приликом одласка у Дубровник, када је умјесто у овом граду завршила у смјештају у БиХ.
Цијелу заврзламу појаснила је за магазин People.
Наиме, Abby Pratt је заједно с пријатељицом отпутовала у Дубровник, а преко Airbnb-а је резервисала и смјештај, за који је вјеровала да се такођер налази у Дубровнику.
Међутим, њихов апартман је био преко границе - у БиХ На снимку подијељеном на ТикТоку написала је: "Кад случајно резервишеш смјештај у погрешној земљи која није Хрватска и ниједан таксиста вас не смије одвести преко границе па вас оставе на граничном пријелазу".
У разговору за People Abby је појаснила како је заправо дошло до ове ситуације.
"Обично све резервишем у задњи час... обично Аирбнб има сличне понуде, а ја се трудим путовати што јефтиније, јер обично истражујем током дана", казала је.
@abbypphotos We did in fact check in and check out of the Airbnb within one hour…. #justagirl #travel ♬ hate it or love it - favsoundds
Та спонтаност навела ју је да резервише апартман за који је мислила да је удаљен само 15 минута од Дубровника, само да би касније сазнала да се налази с друге стране међународне границе.
"Погледала сам карту и видјела да је у Босни, али нисам схватила да је то као прелазак границе", дијели Прат.
Возач таксија им је по доласку саопштио шокантне вијести које су их оставиле збуњене: "Он је рекао, ово није у Хрватској. А ми смо одговориле: 'Шта?'. Биле смо толико збуњене. Он је рекао да јесте 20 минута удаљено, али да није у Хрватској".
Будући да им је возач рекао да нема дозволу за прелазак границе у Босну, одлучиле су од граничног прелаза са све коферима прошетати до смјештаја. Та шетња постала је тема њиховог виралног снимка с ТикТока.
Поновни прелазак границе привукао је пажњу, испричала је Аби: "Морам рећи да смо добили много гримаса од људи у аутомобилима. Као да су нам само упућивали гримасе, чудне изразе лица. Нико није био баш љубазан. Најсмјешније је било што смо само стајали у реду са пртљагом, а био је као цијели ред за аутомобиле".
Напуштање Босне није било тако једноставно као пролазак пјешице: "Нисам знала да морамо проћи кроз ред за аутомобиле. Покушали смо да прошетамо около, а они су викали на нас - не, не, морате се вратити".
Додала је како су ипак резервисали други смјештај у Хрватској те да се њихова прича дефинитивно уклапа у стереотипе о Американца.
