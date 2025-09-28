Logo

Захарова: Када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без савјести

Извор:

СРНА

28.09.2025

16:05

Коментари:

0
Захарова: Када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без савјести
Фото: Танјуг/АП

Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова рекла је да када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без икакве савјести на свим фронтовима.

Она ја ово рекла коментаришући изјаву суоснивача Телеграма Павела Дурова да је прије око годину дана Париз затражио да помогне Молдавији у цензурисању Телеграм канала уочи предсједничких избора.

Starica

Занимљивости

Шокантна прича: "Годинама сам бринула о мајци, а она је све оставила мом бившем мужу"

- Ко би посумњао? Када Запад одлучи да уништи још једну државу, дјелује без икакве савјести на свим фронтовима - истакла је Захарова.

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Типови мушкараца од којих свака жена треба да бјежи: Претвориће им живот у пакао

Љубав и секс

Типови мушкараца од којих свака жена треба да бјежи: Претвориће им живот у пакао

1 ч

0
Још једна земља нуди претплату за Фејсбук и Инстаграм без рекламе

Наука и технологија

Још једна земља нуди претплату за Фејсбук и Инстаграм без рекламе

1 ч

0
Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

Тенис

Сахрањен Никола Пилић: Новак Ђоковић се опростио дирљивим говором

1 ч

0
Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком

Свијет

Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком

1 ч

0

Више из рубрике

Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком

Свијет

Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком

1 ч

0
Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

Свијет

Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

1 ч

0
Доктор Хасан ојадио здравствени систем - штета милионска

Свијет

Доктор Хасан ојадио здравствени систем - штета милионска

2 ч

0
Младожења умро током првог плеса на свадби

Свијет

Младожења умро током првог плеса на свадби

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

17

12

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

17

11

Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве

17

03

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

17

02

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner