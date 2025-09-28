Извор:
СРНА
28.09.2025
16:05
Коментари:0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова рекла је да када Запад одлучи да уништи неку државу, дјелује без икакве савјести на свим фронтовима.
Она ја ово рекла коментаришући изјаву суоснивача Телеграма Павела Дурова да је прије око годину дана Париз затражио да помогне Молдавији у цензурисању Телеграм канала уочи предсједничких избора.
Занимљивости
Шокантна прича: "Годинама сам бринула о мајци, а она је све оставила мом бившем мужу"
- Ко би посумњао? Када Запад одлучи да уништи још једну државу, дјелује без икакве савјести на свим фронтовима - истакла је Захарова.
Љубав и секс
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Тенис
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
15
17
12
17
11
17
03
17
02
Тренутно на програму