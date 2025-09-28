Logo

Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком

Извор:

Индекс

28.09.2025

15:36

Коментари:

0
Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Акробаткиња подлегла је повредама након пада с трапеза с висине од око пет метара синоћ за вријеме представе у њемачком граду Баутзену, саопштила је полиција.

Несрећа се догодила пред готово 100 гледалаца, међу којима су биле бројне породице с дјецом, рекао је данас портпарол полиције Стефан Хајдук.

Гранични прелаз Градишка-28092025

Друштво

На појединим граничним прелазима гужва на излазу из БиХ

"Тим за кризне интервенције одмах је реагирао, побринувши се за посјетиоце и запосленике циркуса", рекао је Хајдук, али није могао објавити више о доби или националности настрадале жене.

Након кобнога пада потресена публика напустила је циркуски шатор и отишла кућама.

Полиција у Баутзену, граду источно од Дресдена, инцидент је класифицирала као несрећу на раду.

Портпарол је рекао како тренутно нема доказа да се ради о немару и напоменуо да су циркуски умјетници сами одговорни за исправно постављање властите опреме.

(индекс)

Подијели:

Таг:

cirkus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Италија је шампион свијета у одбојци

Остали спортови

Италија је шампион свијета у одбојци

1 ч

0
Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

Свијет

Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

1 ч

0
Марија Брањас Морера, жена из Шпаније која је живјела 117 година

Здравље

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

1 ч

0
Снијег у БиХ већ почетком октобра?

Друштво

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

2 ч

0

Више из рубрике

Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

Свијет

Чистачица из хотела мјесецима крала сатове и накит: Новац јој био потребан за сређивање зуба?

1 ч

0
Доктор Хасан ојадио здравствени систем - штета милионска

Свијет

Доктор Хасан ојадио здравствени систем - штета милионска

2 ч

0
Младожења умро током првог плеса на свадби

Свијет

Младожења умро током првог плеса на свадби

2 ч

0
Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

Свијет

Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

15

Дјевојчица (14) преминула након пластичне операције груди: Мајка је натјерала на интервенцију

17

12

НАТО чланица хитно затворила све аеродроме

17

11

Тако сочна, али само због тајног састојка: Најмекша пита од бундеве

17

03

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

17

02

Прво обраћање Бранка Блануше, кандидата СДС-а на изборима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner