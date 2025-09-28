Њемачка: Пала са трапеза и погинула пред публиком

Извор:
Акробаткиња подлегла је повредама након пада с трапеза с висине од око пет метара синоћ за вријеме представе у њемачком граду Баутзену, саопштила је полиција.
Несрећа се догодила пред готово 100 гледалаца, међу којима су биле бројне породице с дјецом, рекао је данас портпарол полиције Стефан Хајдук.
Друштво
На појединим граничним прелазима гужва на излазу из БиХ
"Тим за кризне интервенције одмах је реагирао, побринувши се за посјетиоце и запосленике циркуса", рекао је Хајдук, али није могао објавити више о доби или националности настрадале жене.
Након кобнога пада потресена публика напустила је циркуски шатор и отишла кућама.
Полиција у Баутзену, граду источно од Дресдена, инцидент је класифицирала као несрећу на раду.
Портпарол је рекао како тренутно нема доказа да се ради о немару и напоменуо да су циркуски умјетници сами одговорни за исправно постављање властите опреме.
