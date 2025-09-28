Доктор Хасан ојадио здравствени систем - штета милионска

Извор:
АТВ
28.09.2025
15:06
Коментари:0
Доктор из округа Фрејунг-Графенау, Хасан О. (40 година), оптужен је за милионску превару у баварском здравственом систему.
Према наводима тужилаштва, он је фактурисао више од 6.000 кућних посјета које никада није обавио, чиме је настала штета од најмање 1,6 милиона евра.
Република Српска
СДС одабрао кандидата за пријевремене предсједничке изборе
Хасан О. радио је као дежурни љекар за Баварско удружење љекара, пружајући дежурства и фактуришући их као да су обављени лично. Истрага покрива период од трећег квартала 2021. до трећег квартала 2024. године. У најмање 600 случајева давао је савјете пацијентима телефоном, али је наплаћивао услуге које би морале да захтијевају лично присуство, преноси "Билд".
Оптужнице се тренутно односе на 13 конкретних случајева, али обим неправилности указује на много већи број нелегално фактурисаних посјета.
Баварско удружење љекара покренуло је истрагу након што су рутинске провере откриле неправилности. Баварска централна канцеларија за борбу против превара и корупције у здравству у сарадњи са Општим државним тужилаштвом у Нирнбергу води главни случај.
Друштво
Колико можете зарадити сакупљајући флаше?
Током претреса одузети су готовина, златне полуге вриједне преко 300.000 евра и луксузни аутомобил оптуженог. Љекар је ухапшен у марту 2025. због опасности од бекства и од тада се налази у притвору.
Оптужница сада иде пред Суд у Нирнбергу-Фирту. Уколико буде осуђен, Хасан О. се суочава са вишегодишњом затворском казном и обавезом повраћаја нанесене штете. До правоснажне пресуде, оптужени се сматра невиним.
Најновије
Најчитаније
15
19
15
13
15
11
15
11
15
08
Тренутно на програму