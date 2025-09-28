Logo

Рекордан број људи заражен сифилисом у овој европској земљи

Извор:

СРНА

28.09.2025

14:54

Рекордан број људи заражен сифилисом у овој европској земљи
Фото: Pixabay

Број инфекција сифилисом достигао је нови рекорд у Њемачкој, са 9.519 случајева 2024. године у поређењу са само 1.697 у 2001. години, резултати су најновијег истраживања Института "Роберт Кох".

У извјештају се истиче да су случајеви ове сексуално преносиве болести порасли за 460 одсто од 2001. године.

Регион

Регион

Од 15. октобра неће бити могуће плаћати овим картицама

Преваленција ове сексуално преносиве болести, коју изазива бактерија трепонема палидум, стално се повећавала у посљедње двије деценије.

Након што је достигла 3.364 случаја у 2004. години, бројке су наставиле да расту, посебно међу хомосексуалцима.

Најновији епидемиолошки билтен биљежи пораст од 3,9 одсто у односу на претходну годину у поређењу са 2023. годином.

Чланови ЛГБТК заједнице чинили су огромну већину инфекција, док су жене представљале само 7,6 одсто случајева.

Удио хетеросексуалног преноса такође је благо порастао у односу на претходну годину.

Занимљивости

Занимљивости

Преко ноћи до богатства: Oвај знак не зна да му се спрема нагли добитак

Просјечна старост пацијената била је око 41 године, а реинфекције остају стални ризик.

Из Института "Роберт Кох" наводе да су највише стопе инфекције забиљежене у урбаним центрима, укључујући Берлин, Хамбург, Келн, Франкфурт и Минхен.

Епидемије међу хомосексуалцима су у великој мјери допринијеле укупном порасту од краја 1990-их.

Први знатан пораст документован је у Хамбургу 1997. године. До 2003. године, инциденца међу мушкарцима била је десет пута већа него међу женама.

Данас око три четвртине пријављених случајева повезано је са ЛГБТ заједницом, а подаци указују на то да је чак половина ових пацијената такође ХИВ позитивна, често са коинфекцијама хепатитиса Ц.

Друштво

Друштво

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Штићеник Установе Пазарић малтретирао другог, возач све гледао и снимао

Ширење сексуално преносивих инфекција повезано је са употребом друштвених мрежа и апликација за геопросторно упознавање, што доводи до већег броја сексуалних партнера, укључујући нове и анонимне контакте.

