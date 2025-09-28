Рекордан број људи заражен сифилисом у овој европској земљи

Извор:
Број инфекција сифилисом достигао је нови рекорд у Њемачкој, са 9.519 случајева 2024. године у поређењу са само 1.697 у 2001. години, резултати су најновијег истраживања Института "Роберт Кох".
У извјештају се истиче да су случајеви ове сексуално преносиве болести порасли за 460 одсто од 2001. године.
Преваленција ове сексуално преносиве болести, коју изазива бактерија трепонема палидум, стално се повећавала у посљедње двије деценије.
Након што је достигла 3.364 случаја у 2004. години, бројке су наставиле да расту, посебно међу хомосексуалцима.
Најновији епидемиолошки билтен биљежи пораст од 3,9 одсто у односу на претходну годину у поређењу са 2023. годином.
Чланови ЛГБТК заједнице чинили су огромну већину инфекција, док су жене представљале само 7,6 одсто случајева.
Удио хетеросексуалног преноса такође је благо порастао у односу на претходну годину.
Просјечна старост пацијената била је око 41 године, а реинфекције остају стални ризик.
Из Института "Роберт Кох" наводе да су највише стопе инфекције забиљежене у урбаним центрима, укључујући Берлин, Хамбург, Келн, Франкфурт и Минхен.
Епидемије међу хомосексуалцима су у великој мјери допринијеле укупном порасту од краја 1990-их.
Први знатан пораст документован је у Хамбургу 1997. године. До 2003. године, инциденца међу мушкарцима била је десет пута већа него међу женама.
Данас око три четвртине пријављених случајева повезано је са ЛГБТ заједницом, а подаци указују на то да је чак половина ових пацијената такође ХИВ позитивна, често са коинфекцијама хепатитиса Ц.
Ширење сексуално преносивих инфекција повезано је са употребом друштвених мрежа и апликација за геопросторно упознавање, што доводи до већег броја сексуалних партнера, укључујући нове и анонимне контакте.
