У Кини отворен највиши мост на свијету

28.09.2025

14:11

Кина највиши мост на свијету
Фото: New China TV/YouTube/Screenshot

У Кини је данас отворен највиши мост на свијету изнад Великог кањона Хуађанг, у југозападној покрајини Гуејџоу, саопштиле су локалне власти.

Мост је дугачак 2.890 метара, са главним распоном од 1.420 метара. Уздиже се 625 метара изнад ријеке, и то је водећи мост по распону између стубова у планинском подручју.

Овим је завршен инжењерски подвиг, а изградња моста трајала је три године и оборен је рекорд другог моста у истој провинцији, јавила је агенција Синхуа.

Снимци дроном који су данас емитовали државни медији приказују возила како прелазе огромну структуру, а њене плаве потпорне куле дјелимично су обавијене облацима.

Гомиле посматрача, укључујући пројектне инжењере и локалне званичнике, окупиле су се на мосту на церемонији поводом овог догађаја, а неколико њих је изразило свој понос и узбуђење у интервјуима уживо за државне медије.

"Отварање моста изнад Великог кањона Хуађанг скраћује вријеме путовања између двије стране са два сата на два минута", рекла је Џанг Јин, шеф покрајинског одјељења за саобраћај, на конференцији за новинаре.

Према њеним ријечима, отварање моста доноси огромна побољшања регионалних услова транспорта и даје нови подстицај регионалном економском и друштвеном развоју.

Кина

most

