Одржана комеморација легендарном Драгану Батару

У Народном позоришту у Бањалуци одржана је комеморација поводом смрти Драгана Батара, легенде домаћег бокса који је преминуо у 86. години.
Батар је члан прве генерације Боксерског клуба Славија, дугогодишњи предсједник клуба и члан Управног одбора овог клуба.
Биће сахрањен данас на гробљу цркве "Свети Сисоје" у Стратинској надомак Бањалуке, пише РТРС.
