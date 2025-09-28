Logo

Одржана комеморација легендарном Драгану Батару

Извор:

РТРС

28.09.2025

13:51

Одржана комеморација легендарном Драгану Батару
Фото: РТРС

У Народном позоришту у Бањалуци одржана је комеморација поводом смрти Драгана Батара, легенде домаћег бокса који је преминуо у 86. години.

Батар је члан прве генерације Боксерског клуба Славија, дугогодишњи предсједник клуба и члан Управног одбора овог клуба.

Полиција-ноћ

Хроника

У несрећи код Рибника повријеђене двије особе

Биће сахрањен данас на гробљу цркве "Свети Сисоје" у Стратинској надомак Бањалуке, пише РТРС.

