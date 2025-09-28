Logo

Драма на снимању ''Пинових звезда'': Такмичарки позлило пред жиријем

28.09.2025

13:33

Коментари:

1
Фото: TV Pink/Screenshot

Током претходне епизоде емисије "Пинкове звезде", такмичарка Емилија Станковић доживјела је непријатност на сцени.

У својој зеленој дугој хаљини, која је одушевила жири, Емилији је изненада позлило.

Она се ухватила за груди, а продукција и медицинско особље брзо су реаговали како би јој указали помоћ.

Подсјетимо, Вики и Зорица су се током емисије "Пинкове звезде" јавно посвађале.

- Нисам ничији адвокат, ја се увијек борим за неку правду, али овај дечко пуни тренутно више клубове и све ово гдје дјеца долазе, него сви ови у жирију, закључно са мном - рекла је Вики након чега је настао хаос у студију.

- Вики, слушај да ти нешто кажем. Ти си моје највеће разочарење у овом жирију - рекла је Зорица.

- Ја Зорицу јако уважавам, цијеним и поштујем, иако је она мени рекла. Зорице, да ли ти пјеваш по клубовима?! Ти не пјеваш по клубовима - покушала је да објасни Вики.

- Ниси рекла: "Част изузецима", мене не интересује да анализирам каријере, мене интересује твоје образложење, ти толико полтронишеш кандидату, а не дајеш му глас, зато си моје разочарење - рекла је Зорица.

- То је твоје право, можда си и ти моје разочарење - рекла је Вики.

