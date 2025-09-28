Драма на снимању ''Пинових звезда'': Такмичарки позлило пред жиријем

28.09.2025
13:33
Коментари:1
Током претходне епизоде емисије "Пинкове звезде", такмичарка Емилија Станковић доживјела је непријатност на сцени.
У својој зеленој дугој хаљини, која је одушевила жири, Емилији је изненада позлило.
Регион
Младић (26) испао из аутомобила током вожње
Она се ухватила за груди, а продукција и медицинско особље брзо су реаговали како би јој указали помоћ.
Подсјетимо, Вики и Зорица су се током емисије "Пинкове звезде" јавно посвађале.
- Нисам ничији адвокат, ја се увијек борим за неку правду, али овај дечко пуни тренутно више клубове и све ово гдје дјеца долазе, него сви ови у жирију, закључно са мном - рекла је Вики након чега је настао хаос у студију.
Савјети
Како правилно замрзнути поврће за зиму?
- Вики, слушај да ти нешто кажем. Ти си моје највеће разочарење у овом жирију - рекла је Зорица.
- Ја Зорицу јако уважавам, цијеним и поштујем, иако је она мени рекла. Зорице, да ли ти пјеваш по клубовима?! Ти не пјеваш по клубовима - покушала је да објасни Вики.
- Ниси рекла: "Част изузецима", мене не интересује да анализирам каријере, мене интересује твоје образложење, ти толико полтронишеш кандидату, а не дајеш му глас, зато си моје разочарење - рекла је Зорица.
Србија
МИП Србије: Потези Сарајева скрећу пажњу са стварних изазова са којима се суочава БиХ
- То је твоје право, можда си и ти моје разочарење - рекла је Вики.
Свијет
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Регион
2 ч0
Економија
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
18 ч0
Сцена
20 ч0
Најновије
Најчитаније
15
19
15
13
15
11
15
11
15
08
Тренутно на програму