Све спремно за музичко сценски колаж

Извор:
АТВ
28.11.2025
19:44
Пројекат је припреман постепено током двије године, а у представи ће поред садашњих ученика, учествовати и бивши гимназијалци који данас студирају у Бања Луци, Београду, Љубљани и Београду. Плакат колажа урађен је уз фотографију бивше ученице Атанасије Николић.
„Припремамо ово већ јако дуго, већ мјесецима. Причало се о пројекту већ годинама, у мају смо имали предпремијеру пред као, био је била је представа већином за ученике основних школа“, рекла је Андреа Јовичић, ученица IV разреда Гимназије ''Свети Сава''.
„Имали смо много проба, ове седмице су најзахтјевније али, успјевамо у томе, доста се трудимо, доста је напорно али лијеп је осјећај“, каже Јелена Еремић, ученица I разреда Гимназије ''Свети Сава''.
У реализацију је укључено више од 50 ученика, а пројекат воде професорице Марина Тута и Сњежана Хрваћанин, а како кажу, радити са оволиким бројем ученика био је изазов, али и мотивација да заједничким снагама оставе нешто вриједно будућим генерацијама.
„Ово нам је нека финална идеја да бисмо остварили нека средства која су нам потребна за монтажну бину односно озвучење, то су неке техничке ствари које нама увијек запињу. С обзиром да наша школа се не смије ни надограђивати ни мијењати њен некакав унутрашњи распоред, ми смо увијек у том дефициту што се тиче просторија када имамо наше свечаности унутар школске године а и када имамо нека гостовања“, рекла је Сњежана Хрваћанин, професорица.
„Ми смо ушли у завршницу, ради се пуном паром, мислим да смо спремни за суботу, још неке мале ситнице да ријешимо и то ће бити то, веома смо узбуђени једва чекамо 20 часова у суботу вече и отварање донаторске вечери“, рекла је Марина Тута, професорица.
Крајњи циљ пројекта је прикупљање средстава за набавку техничке опреме, монтажне бине и озвучења, како би школа могла квалитетније организовати бројне манифестације које се одржавају током године.
