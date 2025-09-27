Пјевачица сломљена због Халида Бешлића: ''Другачије не може..''

Извор:
Пјевач Халид Бешлић (71) и даље води животну битку на одјељењу Онкологије Клиничког центра Универзитета у Сарајеву. Многе колеге и пријатељи претходних дана пружају отворену подршку пјевачу и желе му да се што прије врати музици, а међу њима је и Николина Ковач.
Супруга пјевача Саше Капора сада је великом пријатељу и колеги Халиду посветила емотивни текст који је подијелила на Фејсбуку.
"Постоје људи који својом свјетлошћу обасјавају ову планету, који својом добротом и човјечношћу оплемењују сваки сусрет, поздрав, људи које је напредно и лијепо само срести, а камоли причати, слушати приче, искуства, усвајати савјете - то је такав дар и таква привилегија.
Мој чика Халид, једна велика истина, душа од човјека, неко ко је исти на концерту, у разговору са људима које први пут сретне, са својим бендом, колегама, нема ту разлике. Та његова скромност, људскост, доброта једноставно исијавају.
У мојој каријери ми је много помогао, мојим пјесмама које сам радила сама увијек је давао подршку, подржао ме је у мом стваралаштву, подржао је не само мене, него несебично и све моје колеге.
Позвао ме је да будем гошћа на његовим концертима, увијек сам била свјесна колика је то част и привилегија када дијелиш бину са таквом једном величином, човјеком који има величанствену каријеру и ванвременске хитове. А све то буде у неком другом плану када упознате душу тог човјека, душу која мирише на доброту у данашњем свијету, а поготово у овом нашем послу, готово немогуће, нестварно.
Вјерујем и знам да ће из ове битке изаћи као побједник, уз оволику подршку и љубав свих људи, другачије не може бити", написала је Николина.
Осман Хаџић је недавно проговорио о Халидовом здравственом стању и открио да је Бешлић оптимиста.
- Јако је Халид добар и он каже: "Ма ја то побјеђујем 100%" и ми се томе надамо - рекао је Осман.
