Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником

27.09.2025

Фото: Танјуг/АП

Michael Polansky вјереник Lady Gage, прославио је 42. рођендан те тим поводом пјевачица је на друштвеним мрежама подијелила низ заједничких фотографија уз емотивну поруку.

Наиме, у објави се могу видјети три фотографије. На једној фотографији се пар љуби на фарми док на другој су загрљени испред камиона с храном, а трећа фотографија приказује рођенданску торту с једном упаљеном свјећицом.

"Сретан рођендан, душо моја", започела је Гага на Инстаграм објави.

"Надам се да ће ти 42. година бити најбоља досад. Толико си тога постигао у свом животу, поносна сам на тебе сваки дан и неизмјерно сам захвална што си дошао на овај свијет. Био је то најпосебнији дан", написала је између осталог.

Ова посвета долази само неколико седмица након што му је захвалила током говора приликом преузимања награде за Извођача године на додјели MTV Video Music Awards 7. септембра. Дан након тога, Гага је на Инстаграму подијелила емотивну поруку о њиховој заједничкој сарадњи на њеном шестом студијском албуму Mayhem.

"Сањати овај албум, правити планове, градити визију заједно с тобом, разговарати о свему што бисмо могли створити за 'монстере' (фанове) - било је искуство које нисам могла ни замислити. Имати твоју креативну подршку у умјетности, послу и љубави то је љубав какву никад раније нисам упознала", написала је пјевачица.

Лејди Гага је раније открила да ју је управо Поланскy инспирисао да се врати радосној и оптимистичној поп музици, што је резултирало њеним најновијим албумом, на којем се Мајкл такођер потписује као један од аутора пјесама. Током концерта у Los Angelesu у јулу, назвала га је "љубави свог живота".

Њихове заруке постале су јавне током Љетних олимпијских игара у Паризу у јулу 2024. године, када је Гага јавно представила Поланског као свог заручника. Касније, у интервјуу за магазин Vogue у октобру исте године, открила је да ју је запросио током заједничког пењања по стијенама.

