Logo

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Извор:

Телеграф

27.09.2025

15:20

Коментари:

0
Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио
Фото: Pexels

ЈКП "Чистоћа" у Новом Саду Саопштило је да је њихов радник запослен на браварско-варилачким пословима у радионици предузећа Далибор Јаћимовић (45) преминуо усљед повреда које је на радном мјесту задобио јуче око 8.30 сати прилико обављања редовних активности у радионици.

Радник је задобио тешке повреде којима је јутрос подлегао у Клиничком центру Војводине.

voce

Економија

Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

- Повреда је настала у тренутку када је запослени Далибор Јаћимовић заваривао дио на камиону за одношење смећа. У току обављања радног задатка, задња врата камиона су се из непознатих разлога откачила и прикљештила Јаћимовића, док је изводио браварско-варилачке радове. Одмах је позван Завод за хитну медицинску помоћ, који је амбулантним возилом повријеђеног Јаћимовића пребацио у Клинички центар, гдје су му дијагностиковане тешке повреде груди и рамена. Упркос чињеници да је хитно оперисан и да му је пружена најбоља медицинска њега, Јаћимовић је од задобијених повреда преминуо - наводе из "Чистоће".

Браварско-варилачки радови на вратима камиона смећара извођени су, како наводе, у складу са прописаним процедурама. Камион је приликом извођења радова био угашен, а врата осигурана осигурачима. Такође, камион, на ком су извођени радови, у марту ове године је прошао неопходне техничке прегледе и добио серитфикат о исправности.

илу-шах-27092025

Остали спортови

Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

- У складу са законским процедурама, ЈКП "Чистоћа" је одмах након несрећног случаја извјестила инспекцију рада и полицију, која је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај. Сва возила у ЈКП "Чистоћа" пролазе редовне техничке прегледе, и приликом обављања свих радних активности спроводе се предвиђене мјере безбједности на раду. ЈКП "Чистоћа" је од првог тренутка у комуникацији са породицом страдалог радника, којој и овим путем упућује изразе најдубљег саучешћа - наведено је у саопштењу.

Подијели:

Таг:

Погинуо радник

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Несрећа у Рогушићима, обустављен саобраћај

Хроника

Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

2 ч

0
Policija Srbija

Хроника

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

3 ч

0
Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

Хроника

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

3 ч

0
Пљачка бурегџинице

Хроника

Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

37

Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником

15

34

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

15

29

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

15

22

Сутра облачно и свјежије вријеме

15

20

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner