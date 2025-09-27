Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Извор:
Телеграф
27.09.2025
15:20
ЈКП "Чистоћа" у Новом Саду Саопштило је да је њихов радник запослен на браварско-варилачким пословима у радионици предузећа Далибор Јаћимовић (45) преминуо усљед повреда које је на радном мјесту задобио јуче око 8.30 сати прилико обављања редовних активности у радионици.
Радник је задобио тешке повреде којима је јутрос подлегао у Клиничком центру Војводине.
- Повреда је настала у тренутку када је запослени Далибор Јаћимовић заваривао дио на камиону за одношење смећа. У току обављања радног задатка, задња врата камиона су се из непознатих разлога откачила и прикљештила Јаћимовића, док је изводио браварско-варилачке радове. Одмах је позван Завод за хитну медицинску помоћ, који је амбулантним возилом повријеђеног Јаћимовића пребацио у Клинички центар, гдје су му дијагностиковане тешке повреде груди и рамена. Упркос чињеници да је хитно оперисан и да му је пружена најбоља медицинска њега, Јаћимовић је од задобијених повреда преминуо - наводе из "Чистоће".
Браварско-варилачки радови на вратима камиона смећара извођени су, како наводе, у складу са прописаним процедурама. Камион је приликом извођења радова био угашен, а врата осигурана осигурачима. Такође, камион, на ком су извођени радови, у марту ове године је прошао неопходне техничке прегледе и добио серитфикат о исправности.
- У складу са законским процедурама, ЈКП "Чистоћа" је одмах након несрећног случаја извјестила инспекцију рада и полицију, која је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај. Сва возила у ЈКП "Чистоћа" пролазе редовне техничке прегледе, и приликом обављања свих радних активности спроводе се предвиђене мјере безбједности на раду. ЈКП "Чистоћа" је од првог тренутка у комуникацији са породицом страдалог радника, којој и овим путем упућује изразе најдубљег саучешћа - наведено је у саопштењу.
