Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

Грађани БиХ никада се, као ове године, нису суочавали са овако високим цијенама воћа.
Многи потрошачи су забезекнути чињеницом да се у једном маркету паковање купина од 125 грама продаје по 8 КМ.
Није тешко да килограм овог воћа, за које је назначено да је из увоза, те да је ријеч о овогодишњој берби, кошта 64 КМ.
Фотографију купина које се продају по овој цијени на свом Фејсбук профилу објавили су и из приједорског Удружења за заштиту потрошача “Дон”, уз коментар “да ли бисте и ви да пробате купине, фришке, берба 2025?”.
У овом удружења кажу за "Српскаинфо" да, нажалост, цијена купина ни приближно није шокантна, као цијена боровница. Ријеч је о воћу које у појединим маркетима кошта чак 90 КМ за килограм.
"Замислите, килограм боровница 90 КМ?! Па, зар се такво нешто смије десити на нашем тржишту?! Заиста немам ријечи! Испада да 100 грама, или шака боровница, кошта 9 КМ, што мало ко себи може да приушти", наглашава извршна директорка овог удружења Муриса Марић.
Како каже, куповна моћ грађана БиХ се разликује од човјека до човјека, па има и оних који себи ово могу приуштити.
"Међутим, за велику већину поменуте цијене дјелују застрашујуће. Они ће проћи и усликати, односно, погледати, само да их жеља мине и да се увјере да тај производ постоји. Тога ће, нажалост, у догледно вријеме бити све више. Сад причамо о прескупим купинама, боровницама, рибизлама, а чини ми се да ћемо тако причати и о кафи и многим другим производима", поручује Марићева.
Примјера ради, килограм кафе је за само 5 година поскупио за 2,2 пута. Тренутно, цијена ове намирнице у просјеку износи 29 КМ, а у истом периоду 2020, коштала је око 13 КМ по килограму.
Кад је ријеч о боровницама, њихова цијена на пијацама такође није повољна, али је кудикамо прихватљивија од поменуте цијене у маркетима. Донедавно, килограм шумских боровница на бијељинској Зеленој пијаци коштао је 35 КМ, али их више нема у понуди. Обичне боровнице и даље су доступне потрошачима, а продају се по 25 КМ за килограм.
По свему судећи, многе врсте воћа за грађену су већи луксуз од меса, и то телетине. Примјера ради, килограм телећег бута у појединим месницама кошта 40 КМ, док се у маркетима може купити и за 33 КМ. Није тешко израчунати да се за килограм боровница са почетка приче, безмало могу купити 3 килограма телећег бута.
