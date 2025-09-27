Logo

Пада цијена кромпира

Извор:

Б92

27.09.2025

06:45

Пада цијена кромпира
Фото: Pixabay

Њемачка ове године очекује рекордан принос кромпира, а то ће додатно наниже потиснути цијену те намирнице, саопштило је министарство пољопривреде.

Домаћа газдинства принос процењују на око 13,4 милиона тона, 5,3 одсто изнад већ изузетног прошлогодишњег рода и 17 одсто изнад вишегодишњег просека, преноси ДПА.

Површина засијана кромпиром ове године била је 6,7 одсто, односно 301.000 хектара већа од прошлогодишње и највећа је од 2000. године, навело је министарство.

Осим веће засијане површине, одличном резултату доприноси и изузетан принос од 44 тоне по хектару, безмало пет одсто изнад вишегодишњег просјека. Прошлогодишњи принос је био још бољи, за један одсто.

Министарство наводи да су услови били знатно бољи него у претходне двије године.

Довољно влажну зиму пропратило је топло, суво прољеће, а послије изразито топлог и сувог маја, стигло је довољно падавина, али не толико да повећа ризик оболевања биљака.

Снажан принос је наниже потиснуо цијене једне од кључних намирница на домаћем тржишту.

Још прољетос откупнина за млади кромпир била је за приближно трећину нижа него прошле године, а у августу потрошачи су у малопродаји кромпир плаћали 15 одсто мање него 12 мјесеци раније.

(б92)

Тагови:

Кромпир

cijena

Њемачка

