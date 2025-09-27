Фонд ПИО дао рок корисницима: Могућа обустава исплате

Извор:
Из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање /ПИО/ Републике Српске послали су обавјештење ученицима и студентима - корисницима породичне пензије да током септембра и октобра доставе потврде о редовном школовању у овој школској години.
За дјецу кориснике породичне пензије узрасне доби од 15 до 19 година која похађају средњу школу потврду о редовном школовању рок за доставу је истекао 25. септембра.
Ипак, корисници породичне пензије - студенти узрасне доби од 19 до 26 година потврду о редовном школовању треба да доставе до 25. октобра, саопштено је из Фонда ПИО.
Из Фонда ПИО напомињу да ће исплата породичне пензије бити обустављена у случају недостављања потврде у овом року.
Фонд ПИО задржава законско право да изврши провјеру исправности достављених потврда код школе или факултета, као издаваоца тог документа.
