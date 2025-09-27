Logo

Колапс у бањалучком насељу - има ли краја радовима

Извор:

Бањалука.цом

27.09.2025

14:38

Коментари:

0
Велике гужве у насељу Туњице у Бањалуци због радова на путу
Фото: Screenshot

Због радова на путу отежано је одвијање саобраћаја дуж читавог западног транзита, те се упозоравају возачи на могуће гужве и застоје.

Како се може видјети на фотографијама и снимцима из бањалучког насеља Туњице, створиле су се колоне аута дуж читавог пута.

Градски базен

Бања Лука

СНСД упутио захтјев Станивуковићу: Предложено рјешење за Градски базен

Подсјећамо, на дијеловима Туњица у току је реконструкција пута гдје је асфалт пропао.

Поправке на путу трају већ дужи период, што свакодневно доводи до застоја и гужви.

