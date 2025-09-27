Колапс у бањалучком насељу - има ли краја радовима

Извор:
Бањалука.цом
27.09.2025
14:38
Коментари:0
Због радова на путу отежано је одвијање саобраћаја дуж читавог западног транзита, те се упозоравају возачи на могуће гужве и застоје.
Како се може видјети на фотографијама и снимцима из бањалучког насеља Туњице, створиле су се колоне аута дуж читавог пута.
Бања Лука
СНСД упутио захтјев Станивуковићу: Предложено рјешење за Градски базен
Подсјећамо, на дијеловима Туњица у току је реконструкција пута гдје је асфалт пропао.
Поправке на путу трају већ дужи период, што свакодневно доводи до застоја и гужви.
Најновије
Најчитаније
15
34
15
29
15
22
15
20
15
13
Тренутно на програму