Бесплатни прегледи за Бањалучане: Ево када и гдје

27.09.2025
Поводом Свјетског дана срца Дом здравља Бањалука у понедјељак, 29. септембра, организоваће бесплатне превентивне прегледе за грађане.
Прегледи ће бити организовани у периоду од 10 до 14 часова у Тржном центру "Делта Планет".
"Грађанима ће бити омогућене сљедеће превентивне услуге: мјерење крвног притиска, нивоа шећера у крви, процјена тјелесне ухрањености, одређивање нивоа укупног холестерола у крви, пушачког статуса, процјена физичке активности, процјена уноса алкохола, процјена кардиоваскуларног ризика путем СЦОРЕ таблица за израчунавање укупног кардиоваскуларног ризика, као и стручни савјети и едукативни материјали о здравим стиловима живота и превенцији болести срца и крвних судова", истакли су из Дома здравља.
Обиљежавање Свјетског дана срца биће настављено промоцијом физичке активности у организацији Фондација "Здравље и срце" и Дома здравља.
"Програм ће се одржати у парку 'Петар Кочић' од 11 до 13 часова, те на Бањ брду, гдје ће у сарадњи са Медицинским факултетом и Градом Бањалука, бити организована заједничка шетња 'Стазом здравља' од 16 часова. Позивамо све заинтересоване грађане да узму учешће у овим активностима и тиме допринесу очувању здравља и превенцији кардиоваскуларних болести", поручили су из Дома здравља Бањалука.
