Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак

27.09.2025

12:11

Пљачка бурегџинице
Фото: Screenshot / YouTube

У раним јутарњим сатима 27. септембра, око 5:30, у Сарајеву је извршена крађа у угоститељском објекту "Бењамин и Медина".

Непознати мушкарац обио је бурегџиницу и украо новац, прехрамбене артикле и опрему потребну за рад.

Сигурносне камере забиљежиле су починиоца како с деком преко тијела насилно улази у објекат.

Осим новца, лопов је однио и сокове, кафу, месо, ножеве, виљушке и другу опрему, а отуђио је и средства из хуманитарне касице.

Власници су апеловали на грађане да погледају снимке сигурносних камера и помогну у идентификацији починиоца.

Да ли препознајете мушкарца са снимка?

Пљачка

Крађа

