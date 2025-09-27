Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак

Извор:
Агенције
27.09.2025
12:11
Коментари:0
У раним јутарњим сатима 27. септембра, око 5:30, у Сарајеву је извршена крађа у угоститељском објекту "Бењамин и Медина".
Непознати мушкарац обио је бурегџиницу и украо новац, прехрамбене артикле и опрему потребну за рад.
Сигурносне камере забиљежиле су починиоца како с деком преко тијела насилно улази у објекат.
Осим новца, лопов је однио и сокове, кафу, месо, ножеве, виљушке и другу опрему, а отуђио је и средства из хуманитарне касице.
Власници су апеловали на грађане да погледају снимке сигурносних камера и помогну у идентификацији починиоца.
Да ли препознајете мушкарца са снимка?
