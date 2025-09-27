Извор:
Два неидентификована дрона примјећена су у близини главне шведске морнаричке базе у Карлскрони током ноћи 25. септембра, преноси СВТ.
Становници шведских острва Стурко и Тјурко известили су о два дрона са трепћућим црвеним и зеленим светлима изнад архипелага Карлскрона. Полицијске јединице послате на терен такође су потврдиле да су примјетиле једну од две летелице, пише СВТ.
Истражитељ Матијас Лундгрен изјавио је за СВТ да је објекат био "велики дрон, сличан онима који су раније виђени изнад Данске и Сканеа."
Оперативни центар касније је потврдио да су у инциденту учествовала најмање два дрона.
Полиција је отворила случај према законима о ваздухопловству и Закону о заштити објеката. Дронови су примећени близу моста Мекцлесундсброн, само неколико километара од главне базе шведске морнарице.
Свијет
Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште
Упркос бројним сведочењима, дронови нису пронађени, осумњичени нису идентификовани. Локални патролни тимови настављају прикупљање изјава сведока.
Власти су примјетиле да дронови имају и зелена и црвена свјетла, што се поклапа са ранијим извјештајима из других нордијских земаља.
Раније током септембра, полиција у Шлезвиг-Холштајну, сјеверна Њемачка, зауставила је пловило на каналу Сјеверног мора, за које се сумња да је служило као платформа за лансирање дронова.
На броду је пронађена опрема за дронове, а истрага о њиховој могућој улози у надзорним активностима је у току.
