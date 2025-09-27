Logo

Узбуна у НАТО-у: Мистериозни дронови запажени близу главне морнаричке базе Шведске

Извор:

Курир

27.09.2025

12:04

Коментари:

0
Узбуна у НАТО-у: Мистериозни дронови запажени близу главне морнаричке базе Шведске
Фото: Танјуг / АП

Два неидентификована дрона примјећена су у близини главне шведске морнаричке базе у Карлскрони током ноћи 25. септембра, преноси СВТ.

Становници шведских острва Стурко и Тјурко известили су о два дрона са трепћућим црвеним и зеленим светлима изнад архипелага Карлскрона. Полицијске јединице послате на терен такође су потврдиле да су примјетиле једну од две летелице, пише СВТ.

Истражитељ Матијас Лундгрен изјавио је за СВТ да је објекат био "велики дрон, сличан онима који су раније виђени изнад Данске и Сканеа."

Оперативни центар касније је потврдио да су у инциденту учествовала најмање два дрона.

Полиција је отворила случај према законима о ваздухопловству и Закону о заштити објеката. Дронови су примећени близу моста Мекцлесундсброн, само неколико километара од главне базе шведске морнарице.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

Упркос бројним сведочењима, дронови нису пронађени, осумњичени нису идентификовани. Локални патролни тимови настављају прикупљање изјава сведока.

Власти су примјетиле да дронови имају и зелена и црвена свјетла, што се поклапа са ранијим извјештајима из других нордијских земаља.

Раније током септембра, полиција у Шлезвиг-Холштајну, сјеверна Њемачка, зауставила је пловило на каналу Сјеверног мора, за које се сумња да је служило као платформа за лансирање дронова.

На броду је пронађена опрема за дронове, а истрага о њиховој могућој улози у надзорним активностима је у току.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

NATO

dronovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

Свијет

Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

55 мин

0
Синер се намучио за пласман у треће коло турнира у Пекингу

Тенис

Синер се намучио за пласман у треће коло турнира у Пекингу

1 ч

0
Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

Здравље

Свака четврта особа обољела од ХИВ-а пати и од депресије

1 ч

0
Италијански бизнисмен убијен у Албанији

Свијет

Италијански бизнисмен убијен у Албанији

1 ч

0

Више из рубрике

Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

Свијет

Захарова: ЕУ се претвара у фашистичко чудовиште

55 мин

0
Италијански бизнисмен убијен у Албанији

Свијет

Италијански бизнисмен убијен у Албанији

1 ч

0
Руска војска

Свијет

Руски ПВО оборио 55 украјинских дронова

1 ч

0
Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке

Свијет

Серијски лопови из БиХ пали у Њемачкој: Испливали детаљи пљачке

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner