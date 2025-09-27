Извор:
Европска унија се претвара у право "фашистичко чудовиште". Од забране Брисела на туристичке услуге у Русији највише ће страдати сами Европљани, написала је на свом Телеграму портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, коментаришући одговарајуће иницијативе.
Она је скренула пажњу на извјештаје низа медија о томе да би Брисел у 19. пакет санкција могао да укључи и забрану пружања туристичких услуга у Русији.
"Од ове одлуке ће, прије свега, бити оштећени сами Европљани који би жељели да посјете Русију и овде потроше свој новац. Према мишљењу Брисела, новац могу трошити само на рат. Европска унија се претвара у право фашистичко чудовиште. Или тачније, у монструма је претварају ултралиберали који су на власти", нагласила је Захарова.
Она је додала да се Русија таквим одлукама не може заплашити.
"Али нелагодно је од свијести у колико дубокој јами безумља и национализма они бораве. Чиме ће се завршити за овај део света нови талас дехуманизације? Некада их је спасавао СССР. Сада је свако сам за себе", закључила је портпаролка руског Министарства спољних послова.
