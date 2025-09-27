Logo

Ужас у Борчи: Жена пронашла тијело супруга у напуштеној згради

Информер

27.09.2025

09:43

Ужас у Борчи: Жена пронашла тијело супруга у напуштеној згради
Мушкарац старости 44 године, отац троје дјеце, убио се, тако што се објесио о бетноску греду у напуштеној згради у Борчи.

Према писању Информера, самоубиство се наводно догодило у четвртак, а његово тијело пронашла је жена са којом има троје дјеце.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто: Зеленски губи разум

"Сумња се да је човек имао психичких проблема, прије тога га је жена пријавила за насиље у породици. Након тога одређена му је мјера забране приласка. Нажалост, неколико дана касније жена га је пронашла објешеног у згради која је напуштена, а која се налази у близини њиховог породичног дома. Постоји сумња да јој је рекао шта планира да уради, те га је тако и нашла", рекао је извор упознат са случајем.

Самоубиство

Борча

